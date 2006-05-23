Нечесного бізнесмена врятувало від кілера СБУ

Співробітники УСБУ в Запорізькій області запобігли замовному вбивству бізнесмена. Затримано організатора злочину.

Як повідомили УНІАН у прес-службі УСБУ в Запорізькій області, інформацію про підготовку 33-річним жителем Запоріжжя вбивства свого екс-партнера по бізнесу було одержано співробітниками Служби безпеки під час проведення оперативно-розшукових заходів.

"Під час оперативно-розшукових заходів було встановлено, що чоловік вирішив помститися колишньому бізнес-партнеру за нечесні, на його думку, грошові розрахунки і шукає виконавця для здійснення вбивства", - повідомили в прес-службі, відзначивши, що на місці зустрічі з передбачуваним кілером організатора злочину й було затримано бійцями спецпідрозділу "Альфа".

"У затриманого було вилучено фотографії його колишнього партнера по бізнесу, його розпорядок дня, перелік щоденних маршрутів, а також аванс кілеру", - повідомили в УСБУ в Запорізькій області.

Прокуратурою Запорізької області порушено кримінальну справу одразу за трьома статтями Кримінального кодексу України: за ч.1 ст.14 (підготовка до вбивства), ч.3 ст.27 (організація умисного вбивства) і ч.2 ст.115 (замовне вбивство). Ведеться слідство.