Нардеп вважає, що Янукович має ветувати закон про біометричні документи

Депутатська фракція «Реформи заради майбутнього» закликає Президента України ветувати прийнятий Верховною Радою України Закон «Про документи, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України», оскільки цей документ не відповідає ні вимогам ЄС, ні Конституції України, ні інтересам українців.

Про це УНІАН повідомив лідер фракції, народний депутат України Ігор РИБАКОВ.

За його словами, «ті, хто лобіював «проходження» закону через сесійну залу Верховної Ради, стверджували, що він увімкне зелене світло запровадженню безвізового режиму з країнами-членами ЄС. Однак у регіональному Управлінні Верховного комісара ООН у справах біженців діаметрально протилежна думка». Як зауважив депутат, «ключові положення прийнятого закону, на думку міжнародних експертів, не відповідають європейським і міжнародним стандартам. Прийнятий документ, стверджують у представництві Верховного комісара ООН, не тільки не наближає Україну до ЄС, а навпаки – підриває зусилля, спрямовані на відповідність вимогам Плану дій із лібералізації візового режиму з Європейським Союзом».

І.РИБАКОВ озвучив кілька моментів, котрі, на думку депутатів фракції «Реформи заради майбутнього», є антиконституційними.

Так, орієнтовна вартість мінімальної кількості документів, необхідних для кожного громадянина України, (а до переліку, окрім закордонного та внутрішнього паспорта, увійшли і соціальне посвідчення, і посвідчення застрахованої особи, і пенсійне посвідчення, і посвідчення особи з інвалідністю, і посвідчення водія тощо) становитиме 1600 грн. «Тобто, наші громадяни лише в 2012 році змушені будуть витратити на зазначені документи 60 млрд. грн., - наголосив політик.

«По-друге, - зазначив він, - витрати на виготовлення документів та на технічне переоснащення з державного бюджету становитимуть 24 млрд. грн. І більша частина цих коштів - і державних, і з кишень українських громадян – буде освоєна всім відомою комерційною структурою».

І.РИБАКОВ також нагадав, що «керівники цієї комерційної структури отримають в своє розпорядження інформацію абсолютно про всіх громадян України, які оформлятимуть документи: це і особливі прикмети людини, і інформація про соціальний статус, і маршрути її пересування, і доходи та витрати кожного».

«Що стосується біометричних даних, котрі будуть заноситися в документи, то ми переконані, що вони є складовою персональних даних, а тому їх обсяг має визначатися, як мінімум, відповідним законом України, - заявив лідер фракції «Реформи заради майбутнього», - у прийнятому ж документі вказано, що обсяг біометричних даних буде встановлюватися Кабінетом міністрів України. При цьому не зазначено, які саме біометричні дані будуть заноситися в паспорти та інші посвідчення особи українців».

«Тому фракція «Реформи заради майбутнього» вважає, що прийнятий закон абсолютно не відповідає ні Конституції України, ні інтересам наших співвітчизників, ні вимогам Євросоюзу. Документ цей служить єдиній меті – збагаченню тих, хто стоїть за його прийняттям», - заявив І.РИБАКОВ, додавши, що депутати його фракції вже надіслали депутатське звернення до Президента України з проханням застосувати право вето щодо прийнятого закону.

Як повідомляв УНІАН, 23 вересня 2011 року Верховна Рада України ухвалила в цілому Закон України "Про документи, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України".

27 вересня Регіональне представництво Управління Верховного комісара ООН у справах біженців у Києві наголосило, що Закон України „Про документи, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України” є кроком назад від європейських стандартів. Як повідомили у Представництві, ключові положення закону не відповідають європейським і міжнародним стандартам, оскільки запроваджують дискримінаційні норми, які ставлять у скрутне становище та маргіналізують біженців в Україні.

«Закон також зводить нанівець останні позитивні законодавчі кроки і підриває зусилля, спрямовані на відповідність вимогам Плану дій із лібералізацією візового режиму з Європейським Союзом», - наголосили в УВКБ ООН.