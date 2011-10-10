Українським небожителям пропонують брати приклад з Меркель і Саркозі

Народні депутати України з фракції «БЮТ-Батьківщина» Олександр СОЧКА та Андрій ПАВЛОВСЬКИЙ пропонують парламенту заборонити перекриття вулиць у робочі дні в час пік для проїзду високопосадовців.

Відповідний проект закону “Про внесення зміни до статті 26-1 Закону України "Про дорожній рух" (щодо тимчасового обмеження або заборони руху транспортних засобів)” вони зареєстрували у Верховній Раді.

Законопроектом пропонується заборонити у робочі дні з 7.30 до 9.00 та з 17.30 до 19.00 тимчасово обмежувати або забороняти рух транспортних засобів, пішоходів на окремих ділянках вулиць, автомобільних доріг під час проїзду автомобільним транспортом Президента України, голови Верховної Ради України, прем`єр-міністра України, а також глав іноземних держав, парламентів і урядів, керівників міжнародних міжурядових організацій та іноземних делегацій, які перебувають в Україні з офіційним візитом.

Крім того, депутати пропонують передбачити, що тимчасове обмеження або заборона руху транспортних засобів, пішоходів на окремих ділянках вулиць, автомобільних доріг встановлюється не раніше ніж за п’ять хвилин до та відміняються не пізніше ніж через одну хвилину після проїзду цих осіб. Стаття 26-1 Закону України «Про дорожній рух» у діючій редакції дозволяє обмежувати або забороняти рух під час проїзду осіб, щодо яких здійснюється державна охорона, на 13 хвилин (обмеження або заборона встановлюються за 10 хвилин до і скасовуються через 3 хвилини після проїзду кортежу).

У пояснювальній записці до законопроекту зазначається, що зупинка дорожнього руху на 13 хвилин у години найбільшої інтенсивності руху, у так званий «час-пік», коли громадяни їдуть на роботу та повертаються додому, “породжує суттєві наслідки морально-психологічного, економічного та екологічного характеру”. Також депутати вважають, що у зв’язку обмеженням руху порушується дисципліна трудового дня, оскільки через запізнення працівники несвоєчасно приступають до виконання своїх професійних обов’язків, а також внаслідок простоювання у заторах великої кількості транспорту збільшуються викиди у атмосферу продукти згоряння автомобільного палива.

“Через втрату можливості ефективно використати свій час люди почувають себе у стресовому пригніченому стані”, - йдеться у пояснювальній записці.

При цьому депутати наводить приклади: у Німеччині кортеж канцлера зобов’язаний дотримуватися всіх правил дорожнього руху, у Франції кортеж президента також дотримується правил дорожнього руху, а на перехрестях користується такими ж перевагами при проїзді, як автомобіль медичної допомоги чи пожежна машина. За такими ж нормами регулюється рух автомобільним транспортом керівників держав Великої Британії, Австрії, Бельгії та інших.