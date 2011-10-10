Попеску пояснив, чому ПАРЄ вирішила не проводити дебатів щодо України

Народний депутат України, член фракції Партії регіонів у Верховній Раді, віце-президент ПАРЄ Іван ПОПЕСКУ заявив, що в ході останньої сесії Парламентська асамблея Ради Європи не розглядала українського питання і не виносила жодних резолюцій щодо України, не бажаючи чинити тиску на суд у справі екс-прем`єра Юлії ТИМОШЕНКО.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Партії регіонів, про це І.ПОПЕСКУ сказав сьогодні, коментуючи підсумки сесії, що відбулася минулого тижня.

За словами депутата, представники української опозиції за допомогою своїх традиційних партнерів з Європейської народної партії спробували внести до порядку денного питання про термінові дебати під назвою «Недавно виникле в Україні погіршення ситуації з демократією, яке викликає занепокоєння».

«Проте представники більшості партій, представлених у Бюро ПАРЄ, дійшли висновку про недоцільність проведення термінових дебатів щодо України», – наголосив І.ПОПЕСКУ.

«Такого самого висновку раніше дійшов юридичний комітет Парламентської асамблеї Ради Європи, що розглядав це питання на початку вересня в Парижі», – додав він.

При цьому І.ПОПЕСКУ зазначив, що опозиція намагалася відстояти свою точку зору різними способами, в ході дискусії апелюючи «до емоцій або посилаючись на неточну інформацію».

«Запланована доповідь на тему «Функціонування демократичних інститутів в Україні» буде на січневій сесії. Заслуховування такої доповіді обов`язкове у зв`язку з тим, що наша країна перебуває під спостереженням Моніторингового комітету ПАРЄ. До речі, на тій же сесії заслуховуватиметься доповідь на аналогічну тему для Боснії і Герцеговини, а в жовтні слухали доповідь щодо Вірменії», – уточнив парламентарій.

Він пояснив, що однією з причин такого рішення (ПАРЄ) є позиція Ради Європи, яка не хоче впливати на рішення суду у справі Ю.ТИМОШЕНКО.

«На рівні Ради Європи і, насамперед, Парламентської асамблеї всі розуміють, що чинення тиску на суд зсередини і ззовні є неприпустимим. Тому що РЄ має певні цінності, які ґрунтуються на поділу влади», – резюмував І.ПОПЕСКУ.