Данський Гельсінський комітет сумнівається у кваліфікації Кірєєва

Данський Гельсінський комітет з прав людини заявляє, що українськими судами не дотримується принцип презумпції невинуватості, а судова система працює за правилами, далекими від демократичних.

Про це повідомляє сайт лідера партії «Батьківщина» Юлії ТИМОШЕНКО.

"Лише 0,2% осіб, проти яких висунуто звинувачення прокуратурою, виправдовуються українськими судами. В реальному житті це означає відсутність презумпції невинуватості, а також те, що судова система не функціонує як неупереджений та незалежний контролер виконавчої влади", - йдеться у прес-релізі Комітету, опублікованому напередодні можливого оголошення вироку у справі екс-прем`єр-міністра Ю.ТИМОШЕНКО.

"Низка проблем у системі кримінального правосуддя України приводять до висновку, що яким би не був вирок у справі проти Юлії ТИМОШЕНКО, він не стане результатом функціонуючої системи верховенства права, яка поважає базові принципи прав людини", - додається у документі.

Данський Гельсінський комітет з прав людини також наголошує, що стаття 365 Кримінального кодексу України, за якою висунуто обвинувачення Ю.ТИМОШЕНКО, має розмитий характер, тож її застосування не є коректним у абсолютній кількості випадків.

"Обвинувальний акт стосується порушення статті 365 (перевищення влади або службових повноважень) Кримінального кодексу, яка є нечітко сформульованою гнучкою статтею, відкритою для тлумачень, і яка походить ще зі старого радянського Кримінального кодексу, в якому службові повноваження та влада мають зовсім інше значення, ніж сьогодні", - пояснюють автори прес-релізу.

Кричущим комітет вважає і той факт, що під час досудового і судового слідства захисникам Ю.ТИМОШЕНКО не було забезпечено належних умов праці, "як того вимагає Європейська конвенція про захист прав людини".

Сумнівним з точки зору об’єктивності судового процесу Данський Гельсінський комітет з прав людини вважає і той факт, що головуючий у справі суддя Печерського райсуду Києва Родіон КІРЄЄВ не має достатньо досвіду для ведення таких справ. "Суддя дуже молодий, він пропрацював на посаді судді всього два роки та не має постійного призначення. Через три роки його призначення має бути затверджене Радою, в якій домінують партії, що протистоять ТИМОШЕНКО. Дуже малоймовірно, що суддя обирався для цієї справи за процедурою випадкового вибору, як того вимагає закон, щоб уникнути спеціального призначення суддів, які є упередженими або залежними", - йдеться у прес-релізі.