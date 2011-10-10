У ВР зареєстрували проект про повернення акцій «Індару» державі

У Верховній Раді України зареєстровано законопроект про повернення у державну власність 70,7% акцій ЗАТ "Індар" - єдиного в Україні підприємства з виробництва вітчизняних інсулінів, які були незаконно передані офшорній компанії "Сторк Холдінгз Лімітед".

Про це УНІАН повідомив голова підкомітету з питань законодавчого забезпечення медичної допомоги, здійснення лікувальної діяльності, медичної освіти і науки Комітету ВР з питань охорони здоров`я Володимир КАРПУК.

"Ми подали законопроект про повернення в державну власність 70,7% акцій "Індару". Такий законопроект зареєстрований. Я наполягав на засіданні комітету, щоб якомога швидше цей законопроект був розглянутий в комітетах і внесений до порядку денного", - сказав В.КАРПУК.

Народний депутат мотивував необхідність розгляду відповідного законопроекту зволіканням з виконанням рішення Господарського суду Києва, який 19 вересня за позовом Генеральної прокуратури України визнав за державою право власності на пакет акцій ЗАТ "Індар".

"Наскільки нам відомо, подано апеляцію на ухвалу Господарського суду Києва. Практично ми передбачали, що буде апеляція, і цей процес буде затягуватися, враховуючи, як швидко відбулася приватизація, там зацікавлені досить потужні люди, тому ми і запропонували цей законопроект", - пояснив він.

В.КАРПУК розраховує, що народні депутати підтримають законопроект про повернення у державну власність пакету акцій заводу "Індар". "Такий механізм можливий. Аналогічний прецедент був по Херсонському машинобудівному заводу, хоча закон і не було ухвалено. Але, враховуючи актуальність цієї теми, я думаю, що вірогідність його проходження у залі Верховної Ради є", - зазначив депутат.

За його словами, через конфліктну ситуацію навколо заводу "Індар" припинено виробництво інсуліну. "Тимчасова слідча комісія, яку було створено постановою від 7 жовтня, має вивчити ситуацію, але, на жаль, її засідання ще не проводилося", - повідомив В.КАРПУК.

Як повідомляв УНІАН, 7 жовтня Верховна Рада Україна ухвалила постанову "Про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування обставин, що призвели до ситуації, яка склалася довкола ЗАТ "Індар".

Створення ТСК підтримали 287 із 346 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Відповідно до постанови, ТСК має розслідувати обставини порушення чинного законодавства при здійсненні відчуження державного пакету акцій ЗАТ "Індар" у розмірі 70,7%, що призвели до втрати стратегічно важливого для держави підприємства; розслідувати причини зволікання у вирішенні питання щодо повернення у власність держави державного пакету акцій ЗАТ "Індар".

Також комісія має підготувати і направити матеріали відповідним правоохоронним органам з метою притягнення до відповідальності осіб, винних у порушенні чинного законодавства.

Головою ТСК обрано народного депутата Ігоря ПЛОХОГО (фракція Партії регіонів), заступником голови - народного депутата В. КАРПУКА (фракція НУ-НС).

Довідка УНІАН. ЗАТ "Індар" засновано 14 серпня 1997 року відповідно до постанови Кабінету міністрів України "Про організацію виробництва вітчизняних інсулінів". Підприємство випускає більш як 60% інсулінів, що виготовляються в Україні.

Держава у 2000 році внесла свої 70,7% акцій "Індару" до статутного фонду ДАК "Укрмедпром".

У 2008 році 70,7% акцій заводу придбала компанія Storke Holdings Limited. Це рішення було оскаржено в суді, і три роки тривав судовий розгляд.

Проте, як свідчать очевидці, у ніч на 8 липня 2011 року близько сотні бійців "Беркуту" увірвалися на територію заводу, щоб провести на завод представників нових власників підприємства. 11 липня прес-служба підприємства з посиланням на нового директора підприємства Євгена КОНОНЕНКА розповсюдила повідомлення, що підприємство працює в нормальному режимі.

9 вересня Господарський суд Києва за позовом Генеральної прокуратури України визнав за державою право власності на пакет акцій ЗАТ "Індар", які незаконно були передані офшорній компанії "Сторк Холдінгз Лімітед".

Таким чином судом визнано за державою в особі Державної акціонерної компанії "Укрмедпром" право власності на 11 437 581 акцій ЗАТ "Індар", які витребувано у вказаної компанії та зобов’язано повернути державі, поінформували в ГПУ.