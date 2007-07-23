Чи об`єднаються комуністи на вибори з Вітренко та СПУ?

Політологи вважають малоймовірним об’єднання партій лівого спрямування для участі у дострокових парламентських виборах.

Про це свідчать передані УНІАН результати експерт-опитування, проведеного Центром дослідження політичних цінностей.

Центр нагадує, що 22 липня лідер Комуністичної партії України Петро СИМОНЕНКО заявив, що КПУ запропонувала лідерам лівих партій об`єднатися для перемоги на виборах. У зв’язку з цим Центр досліджень політичних цінностей звернувся до політичних експертів з питанням: «Кому вигідний блок лівих партій?».

Так, голова правління Центру прикладних політичних досліджень «Пента» Володимир ФЕСЕНКО вважає, що ідею об’єднання лівих партій слід розглядати в контексті виборчої кампанії, що вже розпочалась.

За його словами, ця ідея не є новою. “Ще рік-два тому Петро СИМОНЕНКО висловлював ідею Лівого фронту, але тоді ця ідея не отримала розвитку”, - нагадав експерт.

Він вважає, що сьогодні ця ідея виконуватиме функцію привертання уваги до Комуністичної партії України як до сили, яка намагається об`єднати всі політичні сили, що відстоюють ідеї соціалізму.

“Якщо ж відбудеться практична реалізація цієї ідеї, то на перспективу це може зробити комуністів головною силою на лівому фланзі. Тобто є завдання мінімум, яке, швидше за все, буде реалізоване, і є завдання максимум, яке буде реалізовуватись в залежності від обставин”, - переконаний В.ФЕСЕНКО.

Водночас він зауважив, що нині Прогресивна соціалістична партія України і Соцпартія навряд чи будуть об’єднуватись з комуністами.

Інший політолог Андрій ОКАРА нагадує, що за результатами різноманітних рейтингів, КПУ єдина із переліку лівих політичних сил, яка самостійно здатна пройти до Верховної Ради, в той час як партіям Олександра МОРОЗА і Наталії ВІТРЕНКО прогнозують від 1% до 2% з невеличким.

За словами експерта, 4%, які орієнтовно набирає КПУ, не будуть «золотою акцією». “А якби лівий блок відбувся і набрав приблизно 7%, то можна сподіватись на серйозний вплив на політичні розклади, можна було б отримати вирішальну “золоту акцію””, – додав А.ОКАРА. На його думку, в українській політиці не буває нічого неможливого, але важко уявити О.МОРОЗА і Н.ВІТРЕНКО в рамках одного блоку, хоч вони колись починали саме з цього.

У свою чергу, директор політико-правових програм Українського Центру економічних і політичних досліджень ім. О. Разумкова Юрій ЯКИМЕНКО переконаний, що створення блоку лівих партій було б вигідне самій КПУ, оскільки б позбавило від проблеми участі в виборах основних конкурентів по політичній ніші – СПУ і, що більш важливо, ПСПУ.

“Саме ВІТРЕНКО може вести кампанію на критиці і КПУ, і СПУ, і Партії регіонів. КПУ могла б розширити своє представництво в Верховній Раді і той же час відігравати в блоці провідну роль”, – сказав політолог.

Однак, на його думку, судячи з реакції представників інших політичних сил, цю ідею сприймають негативно. В такому блоці політичні сили, що мають менші рейтинги, ризикують втратити своє політичне обличчя.

Ю.ЯКИМЕНКО вважає, що ця ідея не буде реалізована. На його думку, на користь цієї тези свідчить те, що жодне з таких об`єднань, в яке б входило КПУ та інші ліві партії, протягом всієї історії виборів не існувало саме з причин внутрішньої конкуренції.

Президент Центру соціальних досліджень «Софія» Андрій ЄРМОЛАЄВ також вважає, що об’єднання лівих політичних сил вигідно саме комуністам. „В першу чергу, це може бути вигідно самим комуністам. КПУ – найбільш впливова і рейтингова партія в лівому спектрі, є велика вірогідність того, що це буде остання парламентська партія лівого спектру в майбутньому і можливо в наступному парламенті. Головні ліві конкуренти – СПУ, соціал-демократи, ПСПУ – втрачають позиції. Не виключено, що ніхто з них не пройде в наступний парламент”, - зазначив він.

За словами А.ЄРМОЛАЄВА, зараз більшість політиків лівого спектру розуміють, що з одного боку вони стикаються з проблемою модернізації, необхідно відповідати вимогам часу, а з іншого у них з`явились конкуренти – соціал-популісти. Це ті політичні сили, що фінансуються крупним капіталом і використовують ліву риторику для електоральної мобілізацію. На думку експерта, це серйозна загроза лівим силам, адже саме соціал-популісти “можуть стерилізувати” українську політику від лівих.

А.ЄРМОЛАЄВ вважає, що комуністи намагаються знайти варіант як мобілізувати ліві сили, які ще збереглись, а з іншого боку - як зберегти лідерську позицію в лівому спектрі. На його переконання, передвиборчого лівого блоку не буде, але не виключаю, що може бути позапарламентське ліве об`єднання.