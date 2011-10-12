Уряд США закликають заморозити активи українських можновладців

Український конгресовий комітет Америки закликає уряд Сполучених Штатів обмежити видачу віз та заморозити активи чинної влади України.

Про це йдеться в переданій УНІАН заяві Комітету, який представляє понад мільйон американців українського походження.

Так, УККА просить уряд США вжити необхідних заходів для підтримки демократії та прав людини в Україні. «Ми закликаємо уряд Сполучених Штатів обмежити видачу віз та заморозити активи чинного антидемократичного режиму, а також провести слухання в Конгресі щодо санкцій та майбутньої іноземної допомоги уряду України», - наголошують в Українському конгресовому комітеті Америки.

УККА висловлює обурення та рішуче засуджує обвинувальний вирок екс-прем’єр-міністру України Юлії ТИМОШЕНКО, оголошений Печерським судом 11 жовтня.

«Обвинувальний вирок 11 жовтня, яким колишнього прем’єр-міністра засуджують до 7 років ув’язнення та забороняють їй обіймати офіційні посади протягом трьох років, демонструє вибірковість та політичні мотиви чинного режиму, а також не залишає жодних сумнівів в тому, що рішення суду було винесене під диктовку влади, щоб усунути провідного опозиційного політика від участі у наступних виборах», - йдеться в заяві.

В документі наголошується, що з самого початку Український конгресовий комітет Америки разом з міжнародною спільнотою вважав цей процес упередженим, таким, що не відповідає міжнародним стандартам, а також вибірковим переслідуванням опозиційних політиків та членів колишнього уряду. На їх переконання, цей вирок не лише демонструє «поточні антидемократичні та авторитарні тенденції режиму, але й серйозно загрожує європейським прагненням країни, особливо очікуваній ратифікації Угоди про асоціацію з Європейським Союзом».

«Використання Президентом ЯНУКОВИЧЕМ кримінального законодавства для власних політичних цілей не можна терпіти», - підкреслюється в заяві.