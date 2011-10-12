Уряд США закликають заморозити активи українських можновладців
Позиція Українського конгресового комітету
Український конгресовий комітет Америки закликає уряд Сполучених Штатів обмежити видачу віз та заморозити активи чинної влади України.
Про це йдеться в переданій УНІАН заяві Комітету, який представляє понад мільйон американців українського походження.
Так, УККА просить уряд США вжити необхідних заходів для підтримки демократії та прав людини в Україні. «Ми закликаємо уряд Сполучених Штатів обмежити видачу віз та заморозити активи чинного антидемократичного режиму, а також провести слухання в Конгресі щодо санкцій та майбутньої іноземної допомоги уряду України», - наголошують в Українському конгресовому комітеті Америки.
УККА висловлює обурення та рішуче засуджує обвинувальний вирок екс-прем’єр-міністру України Юлії ТИМОШЕНКО, оголошений Печерським судом 11 жовтня.
«Обвинувальний вирок 11 жовтня, яким колишнього прем’єр-міністра засуджують до 7 років ув’язнення та забороняють їй обіймати офіційні посади протягом трьох років, демонструє вибірковість та політичні мотиви чинного режиму, а також не залишає жодних сумнівів в тому, що рішення суду було винесене під диктовку влади, щоб усунути провідного опозиційного політика від участі у наступних виборах», - йдеться в заяві.
В документі наголошується, що з самого початку Український конгресовий комітет Америки разом з міжнародною спільнотою вважав цей процес упередженим, таким, що не відповідає міжнародним стандартам, а також вибірковим переслідуванням опозиційних політиків та членів колишнього уряду. На їх переконання, цей вирок не лише демонструє «поточні антидемократичні та авторитарні тенденції режиму, але й серйозно загрожує європейським прагненням країни, особливо очікуваній ратифікації Угоди про асоціацію з Європейським Союзом».
«Використання Президентом ЯНУКОВИЧЕМ кримінального законодавства для власних політичних цілей не можна терпіти», - підкреслюється в заяві.