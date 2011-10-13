Бютівці намагаються прискорити декриміналізацію статті Тимошенко

Адвокати Юлії Тимошенко наступного тижня оскаржать вирок, винесений їй Печерським райсудом Києва. Вони наполягатимуть на тому, що суд допустив порушення кримінального і процесуального законодавств, а також апелюватимуть до того, що за політичні рішення не можна притягувати до кримінальної відповідальності. Разом з тим вчора у Верховній раді був зареєстрований проект постанови, що пропонує прискорити процедуру розгляду законопроекту, який може декриміналізувати статтю, за якою було засуджено екс-прем`єрку. Про це прише "Коммерсантъ-Украина".

Як розповів виданню голова комітету Верховної ради з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Віктор Швець ("БЮТ-Батьківщина"), вчора на засіданні комітету було ухвалено рішення про необхідність скоротити підготовку до розгляду даного законопроекту до другого читання. Відповідну постанову, за словами пана Швеця, він вже зареєстрував у парламенті. "Якщо діяти за регламентом, то тільки 20 жовтня закінчується термін подачі поправок до цього законопроекту, а це означає, що ми зможемо розглянути його в парламенті не раніше листопада. Ми ж хочемо, щоб він був розглянутий уже наступного тижня", - сказав Віктор Швець.

У свою чергу адвокати упевнені — декриміналізація ст. 365 КК приведе до відміни вироку Юлії Тимошенко і вимоги виплатити 1,5 млрд грн збитків, завданих нею, на думку суду, НАК "Нафтогаз України". "Якщо статтю буде декриміналізовано, вирок буде скасований повністю. Тобто ніякого відшкодування не буде", - сказав Юрій Сухов. При цьому Микола Сірий підкреслив, що захист пані Тимошенко буде оскаржувати рішення суду першої інстанції навіть у разі декриміналізації статті, за якою вона була засуджена: "Є судове рішення, хоч і незаконне, тому справа у будь-якому випадку повинна надійти до апеляційного суду, який ухвалюватиме рішення, виходячи або з аргументів, наданих на його розгляд, або з того, що буде змінено законодавство".

Разом з тим пан Швець відзначив, що у разі декриміналізації ст. 365 КК процедура ухвалення рішень у кримінальних справах, які вже були розглянуті судами, буде описана в перехідних положеннях законопроекту N9221. "З наступного дня після підписання президентом цього закону Тимошенко перебуватиме у в`язниці незаконно, її мають негайно звільнити з-під варти, а справу закрити у зв`язку з відсутністю складу злочину. При цьому ніяких перешкод для її політичної діяльності, у тому числі і для участі у виборах, не буде", - сказав Віктор Швець.