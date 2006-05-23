Єханурова запустили “в космос” у помаранчевих трусах

Представники політичних сил та громадськості Київської області пікетують Кабінет Міністрів України, звертаючись до прем’єр-міністра Юрія ЄХАНУРОВА з вимогою негайно відкликати подання Президентові України щодо звільнення Євгена ЖОВТЯКА з посади голови Київської обласної державної адміністрації.

Як передає кореспондент УНІАН, у пікетуванні, зокрема, беруть участь активісти Української народної партії, СПУ, партії «Пора», Народного Руху України та ряду громадських організацій.

За словами депутата Київської обласної ради, члена Центрального проводу УНП Миколи СТЕЛЬМАХА, в акції протесту беруть участь понад чотири тисячі осіб. На прохання підтвердити цю цифру присутні на пікетуванні представники міліції зауважили: “Важко визначити абсолютно точно, але, на око, можна сказати, що йдеться не про сотні, а справді про тисячі людей – можливо, дві, можливо, справді три-чотири”.

Учасники акції тримають плакати з написами: "Президент! Не віддай Жовтяка на розтерзання аматорам землі!", "Київщина каже: Так - Жовтяк!", "Бий наших, щоб Регіони сміялися!".

На акції також присутні представники ряду інших областей України, які заявляють про тиск, який чиниться на місцях з метою звільнення з посад демократично налаштованих керівників органів виконавчої влади.

Пікетувальники вручили резолюцію представникам Кабінету Міністрів. Водночас було заявлено про створення громадського комітету на захист Є.ЖОВТЯКА, а також про можливий перехід до більш радикальних акцій.

Ініціатори акції також звинуватили Ю.ЄХАНУРОВА у дезінформуванні Президента Віктора ЮЩЕНКА з приводу погіршення соціально-економічних показників у Київській області і не виключають можливості судового позову до нього.

Як відомо, 27 квітня уряд зробив подання Президенту України Віктору ЮЩЕНКУ про необхідність зняття з посади Є.ЖОВТЯКА за “погіршення окремих показників соціально-економічного розвитку області”.

Як передає кореспондент УНІАН, учасники акції заявили про неправомірність та невмотивованість такого подання, оскільки в області немає погіршення соціально-економічних показників.

Учасники пікетування здійснили символічний запуск “у космос” макету фігури Ю.ЄХАНУРОВА.

Саме Ю.ЄХАНУРОВА вони вважають ініціатором подання, тому і здійснили символічний запуск фігури керівника уряду. “Нехай з космосу він погляне на свої справи. Можливо, звідтіля це вдасться йому зробити більш об`єктивно”, - прокоментував свої дії один з учасників акції.

«Сьогодні в Україні з’явиться ще один космонавт», - проголосили організатори, випускаючи у небо повітряні кульки з “макетом Єханурова” у блакитній матросці та помаранчевих трусах. До жовто-блакитних кульок організатори прикріпили портрети керівника уряду.

"Ми будемо використовувати усі передбачені законом методи і, можливо, подамо в суд на ЄХАНУРОВА, оскільки за дезінформацію він має понести кримінальну відповідальність", - повідомив УНІАН М.СТЕЛЬМАХ.

Як повідомляв УНІАН, 27 квітня було оприлюднено повідомлення прес-служби Кабінету Міністрів України про рішення підготувати подання Президентові України про звільнення Є.ЖОВТЯКА з посади „за погіршення деяких показників соціально-економічного розвитку Київської області”.

Водночас Є.ЖОВТЯК не погоджується з такою позицією уряду. Зокрема, він наголосив, що коли він очолив виконавчу владу в області, Київщина була на восьмому місці серед областей України. “За підсумками 2005 року ми вивели область на друге місце, а за перший квартал 2006 - на перше місце. Попереду лише місто Київ, і ми маємо тверді наміри обійти і його”, - сказав він. Є.ЖОВТЯК вважає спроби відправити його у відставку „земельно-спекулятивним політиканством”.

Зараз Є.ЖОВТЯК після операції перебуває в лікарні.