Податківці «наїхали» на афганців, бо помилилися адресою

Заступник прокурора Києва В’ячеслав ТРУНОВ заявив, що оперативно-слідчі дії податкової міліції в офісі організації воїнів-афганців "Ніхто крім нас" трапились через помилку оперативників - податківці помилилися адресою.

Про це розповів координатор громадянського руху "Спільна справа" Олександр ДАНИЛЮК, який був на прийомі в міській прокуратурі разом з народними депутатами Михайлом ВОЛИНЦЕМ та Сергієм САСОМ.

Як повідомили УНІАН в прес-службі "Спільної справи", за словами О.ДАНИЛЮКА, заступник прокурора столиці також повідомив, що за фактом незаконного обшуку в офісі організації та за фактом побиття майором податкової міліції УПМ ДПА в Києві співробітниці "НКН” прокуратура Києва порушила кримінальні справи.

Як повідомляв УНІАН, податкова міліція за підтримки озброєних співробітників спецпідрозділів сьогодні зранку проводила обшук в офісі організації ветеранів війни в Афганістані «Ніхто крім нас» у Києві.

Також обшук проводився у помешканні лідера організації Олександра КОВАЛЬОВА.

У прес-центрі Державної податкової адміністрації у м. Києві повідомили, що співробітники управління податкової міліції проводили обшук на виконання доручення слідчого відділу податкової міліції ДПА у Донецькій області та постанови Центрального-міського районного суду м. Макіївки.

Обшук проводився в рамках розслідування кримінальної справи, порушеної за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах за ст. 212 ч. 3 Кримінального кодексу України.

Тим часом ветерани Афганістану, за даними «Спільної справи», пов`язують свавілля правоохоронців виключно зі своєю активною політичною діяльністю. Зокрема, у зв`язку з подіями 20 вересня під Верховною Радою, коли вони здійснили штурм парламенту, та підготовкою на завтра, 14 жовтня, загальноукраїнського Форуму громадянського суспільства, який мав на меті мобілізувати на активну боротьбу усіх воїнів-"афганців" і дати новий поштовх політичній активності всього суспільства.