У Хмельницькому 25 партій проведуть мітинг

14 жовтня біля Хмельницької облдержадміністрації активісти 25 осередків партій, що входять до обласного Комітету опору диктатурі, проведуть мітинг проти політичних репресій та на підтримку лідера ВО “Батьківщина”, колишнього прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив голова Хмельницької обласної організації ВО “Батьківщина”, народний депутат Василь КРАВЧУК.

“Відбулося засідання обласного Комітет опору диктатурі, на якому було ухвалено заяву про недопущення політичних репресій в Україні”, - сказав він.

В.КРАВЧУК зазначив, що на захист Ю.ТИМОШЕНКО також стане Хмельницька міська рада, яка має зібратися на позачергову сесію.

“Відповідна домовленість досягнута з секретарем міської ради Валерієм ЛЕСКОВИМ (який є керівником Хмельницької міської організації ВО “Батьківщина” - УНІАН)”, - запевнив В. КРАВЧУК.