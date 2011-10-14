Кортеж Януковича потрапив у ДТП

На під'їзді до Хмельницького кортеж Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА потрапив у ДТП.

Про це передають «Подробиці», з посиланням на повідомлення журналіста Лук'яна СЕЛЬСЬКОГО, який розмістив це повідомлення на своїй сторінці у Facebook.

Він відзначає, що В.ЯНУКОВИЧ не постраждав, тому що полетів до Києва раніше.

Як стверджує журналіст, учора увечері місце інциденту було оточене. Інших подробиць наразі немає.

Як відомо, вчора В.ЯНУКОВИЧ перебував з робочою поїздкою в Хмельницькій області.