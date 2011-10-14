Кортеж Януковича потрапив у ДТП
09:32, 14 жовтня 2011Політика
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Сам Президент не постраждав
На під'їзді до Хмельницького кортеж Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА потрапив у ДТП.
Про це передають «Подробиці», з посиланням на повідомлення журналіста Лук'яна СЕЛЬСЬКОГО, який розмістив це повідомлення на своїй сторінці у Facebook.
Він відзначає, що В.ЯНУКОВИЧ не постраждав, тому що полетів до Києва раніше.
Як стверджує журналіст, учора увечері місце інциденту було оточене. Інших подробиць наразі немає.
Як відомо, вчора В.ЯНУКОВИЧ перебував з робочою поїздкою в Хмельницькій області.
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