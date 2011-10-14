Томенко не вірить, що Апеляційний суд скасує вирок Тимошенко

Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО сумнівається, що Апеляційний суд скасує вирок екс-прем’єру Юлії ТИМОШЕНКО, винесений Печерським райсудом Києва.

Про це він заявив в інтерв’ю газеті “День” (№ 185-186 від 14-15 жовтня).

Коментуючи заяву адвокатів Ю.ТИМОШЕНКО, що вони не покладають великих надій на Апеляційний суд, віце-спікер сказав: “Якщо чесно, також не вірю. Але її (процедуру) треба пройти, щоб у Європейському суді почуватися впевнено. Думаю, що логіку апеляційного оскарження буде коригувати історія закону про декриміналізацію”.

Водночас він висловив упевненість у виграші команди екс-прем’ра у Європейському суді з прав людини. “Там ми точно виграємо”, - сказав М.ТОМЕНКО.

Він висловив думку, що такий вирок для Ю.ТИМОШЕНКО став можливим через те, що «яструби» навколо Президента Віктора ЯНУКОВИЧА захотіли показати йому, що вони настільки впливові, що можуть реалізувати його мрію - урівноважити вироком Ю.ТИМОШЕНКО те, що він потерпав під час двох виборчих президентських кампаній, а також його судимості.

“Я гадаю, що тепер «яструби» намагатимуться стати «голубами». Крім того, виправдовуватиметься й сам ЯНУКОВИЧ, що буде апеляція, декриміналізація статті”, - сказав М.ТОМЕНКО.