Шуфрич особисто перевірив інформацію про вибухівку на Львівській швидкій допомозі

Сьогодні перед вильотом з Львівської області, де міністр з питань надзвичайних ситуацій Нестор ШУФРИЧ керував ліквідацією техногенної аварії поблизу села Ожидів, була одержана інформацію про замінування Львівської лікарні швидкої допомоги на вулиці Миколайчука.

Про це УНІАН повідомило в прес-службі МНС.

Як зазначає прес-служба, після одержання такого повідомлення Н.ШУФРИЧ особисто відвідав лікувальну установу і переконався, що інформація не відповідає дійсності. При цьому Н.ШУФРИЧ звернувся в правоохоронні органи з проханням негайно розшукати тих, хто дозволяє собі такі витівки.

Як повідомлялося, Н.ШУФРИЧ відбув до Києва для того, щоб бути присутнім у середу, 25 липня, на засіданні Кабінету міністрів.