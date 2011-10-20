Сьогодні Янукович відлітає на Кубу

20-23 жовтня Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ здійснить державний візит до Республіки Куба.

Про це повідомляє прес-служба Президента.

Як повідомляв УНІАН, за даними глави Адміністрації Президента Сергія ЛЬОВОЧКІНА, у ході візиту до Республіки Куба передбачаються зустрічі В.ЯНУКОВИЧА з найвищим керівництвом цієї країни. Планується підписання ряду двосторонніх документів у фінансовій і транспортній галузях, а також у сфері молоді та спорту.

Заплановано відвідання В.ЯНУКОВИЧЕМ лікувально-оздоровчого центру «Тарарá», де вже більше 20 років здійснюється лікування постраждалих внаслідок катастрофи на Чорнобильській АЕС українських дітей, а також Центру молекулярної імунології у Гавані.

Крім того, В.ЯНУКОВИЧ планує взяти участь в українсько-кубинському бізнес-форумі.