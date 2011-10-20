Наливайченко звинувачує владу у «кадебістській і радянській брехні»

Євросоюз дав чіткий політичний сигнал українській владі, і цей сигнал свідчить про те, що Україна розвивається в неправильному напрямку.

Як повідомили УНІАН у прес-службі «Нашої України», про це заявив голова політради партії Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО у студії «Голосу Америки», коментуючи наслідки політичних переслідувань опозиціонерів для європейської інтеграції України.

За словами В.НАЛИВАЙЧЕНКА, політичні свободи і переслідування опозиції засуджуються не просто Європейським Союзом – вони засуджуються усім цивілізованим світом, і така ситуація суперечить інтересам України і її європейським прагненням.

«На жаль, зараз українофоби в уряді займають очільні місця. Влада набрехала на виборах, прем’єр і віце-прем’єри взагалі нас ведуть у союз. Те, що вони називають його замість Радянського Митним або Євразійським – це така сама кадебістська і радянська брехня. Це підміна державності України і розуміння вектора її розвитку», - сказав В.НАЛИВАЙЧЕНКО, наголосивши, що на наступних виборах потрібно обрати українську владу.

За його словами, проблема полягає в тому, що у теперішніх урядовців до цього часу лишилося совкове мислення: «Іноземних мов вони не знають, українську мову теж не вивчили, а головне – так і не вивчили, в чому національний інтерес нашої держави. Тому пропонують Митний союз».

При цьому голова політради «Нашої України» нагадав, що у Митному союзі 86,5% митних зборів іде у Москву, 5,5% – в Білорусь, решта в Казахстан. «Це як раніше був Держплан – коли все збиралося в Москві і потім на партійну бюрократію розподілялося. Ми проти відновлення таких союзів», - наголосив В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

Водночас він підкреслив необхідність продовжувати європейський шлях України. «Нашим українським підприємствам цікаво шукати нові ринки збуту. Ми за запровадження зони вільної торгівлі з ЄС – щоб підняти рівень життя наших людей. Ми також не проти розширення російських ринків збуту – але нехай спочатку Росія зніме обмеження на постачання української продукції на свій ринок», - зазначив він.

На думку В.НАЛИВАЙЧЕНКА, для того, що повернути Україну у європейському напрямку, слід змінювати владу, почати поважати права людини, припинити переслідування опозиції, випустити з тюрем політичних діячів – Юлію ТИМОШЕНКО, Юрія ЛУЦЕНКА та інших. «А головне - держава має існувати для служіння власним громадянам», - підкреслив В.НАЛИВАЙЧЕНКО.