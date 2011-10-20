Азаров зізнався, що угода з СНД завжди була його пріоритетом

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ упевнений, що підписання Україною угоди про зону вільної торгівлі у рамках СНД відкриває можливості, які в України не було за 20 років незалежності.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.АЗАРОВ заявив сьогодні, відкриваючи засідання Кабінету міністрів.

«Таких перспектив економічного зростання, які відкриваються після підписання цієї угоди, у нас не було жодного разу за всі 20 років незалежності», - сказав М.АЗАРОВ.

Він наголосив, що український уряд завжди ставив угоду про ЗВТ у рамках СНД у перший ряд зовнішньоекономічних пріоритетів України.

Прем’єр зауважив, що на країни СНД припадає третина експорту України. «Це традиційні і давні зв’язки і величезний потенційний ринок для українських товарів. Отже, ця угода забезпечує виконання стратегічного плану Президента України про прискорений економічний розвиток України, підвищення рівня життя, створення нових робочих місць», - сказав М.АЗАРОВ.

Він наголосив, що ця угода дозволить поліпшити торговельний баланс України і знизить ризики фінансової нестабільності «через кризи в різних кінцях світу». «Таким чином, ми вступаємо у новий, дуже важливий етап економічного розвитку. Він відкриває величезні можливості і висуває нові вимоги», - підкреслив голова уряду.

Також М.АЗАРОВ зазначив, що українські компанії повинні вигравати конкуренцію у умовах вільної торгівлі. «Вільна торгівля завжди і всюди давала позитивний поштовх економіці і відчутну вигоду тим, хто хоче і може працювати», - підкреслив М.АЗАРОВ.