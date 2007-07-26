Члени ЦВК, які спробують зірвати вибори, мають пам`ятати про Кримінальний кодекс

Заступник керівника Секретаріату Президента, представник Президента в Центральній виборчій комісії Марина СТАВНІЙЧУК вважає, що дата дострокових парламентських виборів не переноситиметься з 30 вересня.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку М.СТАВНІЙЧУК висловила сьогодні на брифінгу в Секретаріаті Президента.

“Я навіть теоретично не припускаю таку ситуацію, що вибори не відбудуться 30 вересня 2007 року. І мені здається, що всім учасникам політичного процесу це вже повинно бути зрозумілим”, - сказала М.СТАВНІЙЧУК.

При цьому вона відмовилась прогнозувати можливі заходи Секретаріату Президенту в разі зриву виборчого процесу через блокування роботи Центральної виборчої комісії. “Я юрист і не люблю відповідати на питання “А якщо?”. Наперед програмувати чи прогнозувати ситуацію досить складно. Я завжди виходжу з того, що є стаття 19 Конституції, є стаття 2 закону про Центральну виборчу комісію. Іншого я не припускаю і думаю, що незалежно від того, за якою партійною, фракційною квотою пришли у ЦВК, кожен має усвідомити, що до Кримінального кодексу внесено дуже багато статей”, - пояснила заступник керівника Секретаріату Президента.

Довідка УНІАН. Стаття 19 Конституції України встановлює, що правовий порядок в Україні грунтується на засадах, відповідно до яких, ніхто не може бути примушений робити те, що непередбачено законодавством, а органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Стаття 2 Закону України “Про Центральну виборчу комісію” закріпляє основні принципи діяльності ЦВК. Зокрема, у статті йдеться про те, що ЦВК, відповідно до своїх повноважень, забезпечує дотримання передбачених Конституцією України та законами України принципів і засад виборчого і референдумного процесів, реалізацію виборчих прав громадян України та права на участь у референдумі, однакове застосування законодавства України про вибори і референдуми на всій території України. Частина друга цієї статті передбачає, що ЦВК будує свою діяльність на принципах верховенства права, законності, незалежності, об`єктивності, компетентності, професійності, колегіальності розгляду і вирішення питань, обгрунтованості прийнятих рішень, відкритості і публічності.