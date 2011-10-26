У Львові заарештували радника Хари

Сьогодні Галицьким районним судом Львова до радника з правових питань голови Федерації профспілок України Василя ХАРИ обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Львівської області на своєму сайті.

У повідомленні прізвище затриманого не вказано, а лише зазначено “громадянина Б”.

За даними прес-служби прокуратури, слідчим управлінням ГУ МВС України у Львівській області ще 17 травня 2007 року порушено кримінальну справу відносно цього громадянина за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах або організованою групою).

“Зокрема, досудовим слідством з’ясовано, що Б. у період з вересня 2001 року по жовтень 2002 року, будучи засновником та керівником ЗАТ «Автолізинг Україна» (м. Київ), з метою заволодіння цілісним майновим комплексом ВАТ «Галол» (м. Дрогобич), вступивши у злочинну змову з керівником вказаного підприємства гр. М., керуючим санацією цього ж підприємства гр. П., а також з іншими особами, організував та через ЗАТ «Автолізинг Україна», а також підконтрольні йому інші підприємства здійснив ряд фіктивних фінансово-господарських операцій, зокрема щодо реалізації ВАТ «Галол» (м. Дрогобич) векселів на суму 2,5 млн. грн., внаслідок чого підконтрольне йому підприємство – ТзОВ «ФК-груп» незаконно заволоділо цілісним майновим комплексом акціонерного товариства «Галол», - йдеться в повідомленні .

В ньому також зазначається, що тривале розслідування цієї кримінальної справи обумовлено тим, що досудове слідство в ній зупинялось судом у зв’язку із оскарженням гр. Б. постанови про порушення кримінальної справи відносно нього, яке тривало з липня 2010 року по жовтень 2011 року та пройшло всі судові інстанції України, якими визнано законність порушення цієї кримінальної справи за ч.5 ст.191 КК України.

Розслідування кримінальної справи взято на контроль прокуратури Львівської області.