Олександра Зінченка хочуть відсторонити від керівництва партією

Президія Партії патріотичних сил України (ППСУ) має намір запропонувати політраді партії змістити з поста голови Олександра Зінченка.Нагадаємо, що колишній глава секретаріату президента України Олександр Зінченко очолив ППСУ за підсумками другого етапу I з`їзду партії. На виборах у Верховну раду партія зайняла 30 місце, одержавши 0,1% голосів виборців.

Як повідомив заступник голови ППСУ Вячеслав Негода, рішення про можливу відставку було ухвалене під час засідання президії партії, на яке Олександр Зінченко прибув із запізненням майже на годину. «І це, на жаль, вже система, - розповів пан Негода.– Він або не хоче виконувати ці обов`язки, або не може. І цілком природно, що на засіданні президії була висунута пропозиція скликати політраду партії, на якій обговорити усунення Олександра Зінченка від керівництва партією». За словами Вячеслава Негоди, ознайомившися з рішенням президії, пан Зінченко мовчки покинув збори.

Засідання політради призначене на 24 червня, і, якщо на ньому буде вирішено про відсторонення пана Зінченко з поста глави партії, повинен пройти позачерговий з`їзд ППСУ, який і ухвалить остаточне рішення. Олеся Божко, прес-секретар Олександра Зінченка, повідомила, що лідер ППСУ спізнився на засідання президії на 15 хвилин, причому попередивши про це керівництво партії. «Згідно статуту партії ПСПУ, право проводити і скликати президію має виключно голова партії, або його перший заступник – сказала пані Божко. – Є ще декілька положень, згідно з якими проведення президії не правомірне». За словами прес-секретаря, пан Зінченко «ініціюватиме проведення внутрішнього службового розслідування».

Обком з посиланням на "Коммерсант-Украина"