Закритий показ уривків першого українського 3D фільму «Синевир»
10:29, 27 жовтня 2011Політика
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У понеділок, 31 жовтня, о 10.30 в столичному Розважальному центрі «Блокбастер», в 12-му залі («Міхалков»), пройде закритий показ уривків першого українського комерційного 3D фільму «Синевир».
Представники преси матимуть змогу першими побачити кадри містичного трилера у форматі 3D, який вийде у світовий прокат у квітні 2012 року.
Крім того, заплановане спілкування з генеральним продюсером проекту Володимиром ХОРУНЖИМ, режисерами та акторами.
Адреса: м. Київ, Московський проспект, 34В.
Акредитація обов’язкова!
Телефони для акредитації:
(044) 465-57-55
(067) 149-73-54
(050) 206-20-81.
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