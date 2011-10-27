Закритий показ уривків першого українського 3D фільму «Синевир»

У понеділок, 31 жовтня, о 10.30 в столичному Розважальному центрі «Блокбастер», в 12-му залі («Міхалков»), пройде закритий показ уривків першого українського комерційного 3D фільму «Синевир».

Представники преси матимуть змогу першими побачити кадри містичного трилера у форматі 3D, який вийде у світовий прокат у квітні 2012 року.

Крім того, заплановане спілкування з генеральним продюсером проекту Володимиром ХОРУНЖИМ, режисерами та акторами.

Адреса: м. Київ, Московський проспект, 34В.

Акредитація обов’язкова!

Телефони для акредитації:

(044) 465-57-55

(067) 149-73-54

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