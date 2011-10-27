Посольство США відмовило у візі заступнику Генпрокурора Кузьміну?

Чотирьом високопоставленим співробітникам Генеральної прокуратури України відмовлено у в`їзді до Сполучених Штатів Америки.

Як повідомило компетентне джерело Фокус.ua, високопоставленим чиновникам ГПУ, в тому числі і першому заступнику Генпрокурора Ренату Кузьміну, посольство США в Україну відмовило у видачі візи з формулюванням «ваше перебування у нашій країні - небажане».

У Генеральній прокуратурі дану інформацію коментувати відмовилися. «Чутки ми не коментуємо», - сказав начальник відділу зв`язків із засобами масової інформації ГПУ Юрій Бойченко.

Не стали підтверджувати чи спростовувати заяву джерела і в посольстві США в Україні. «Якщо ті люди, яким не дали візи, щось розкажуть - це їхня справа. А ми з візових питань, особливо що стосується приватних віз, нічого не коментуємо. З урахуванням захисту приватного життя », - заявили в посольстві.

Нагадаємо, 21 жовтня представники парламентської фракції БЮТ-Батьківщина Олег Білорус та Андрій Шкіль заявили, що посольства Євросоюзу отримали негласну вказівку обмежити видачу шенгенських віз українським чиновникам. Але на офіційному рівні ця інформація не підтвердилася. Її спростували і в Міністерстві закордонних справ України, і в посольствах ЄС, і в представництві Євросоюзу Україні.