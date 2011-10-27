Експерт: резолюція Європарламенту більш ніж позитивна

Українські експерти вважають позитивним сигналом сьогоднішню резолюцію Європарламенту щодо України.

Нагадаємо, сьогодні, 27 жовтня, у Страсбурзі Європейський Парламент простою більшістю підтримав об`єднану резолюцію щодо України. У резолюції Європейський парламент (ЄП), зокрема, рекомендує Європейській Комісії провести зустріч з Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ до саміту УКРАЇНА-ЄС для "відновлення конструктивного діалогу".

У коментарі УНІАН політолог Костянтин БОНДАРЕНКО зазначив, що «багато експертів, насамперед з боку опозиції, сподівалися на те, що буде досить жорстка резолюція щодо України, яка зможе загальмувати процес просування України в європейському напрямі. Створюється таке враження, що сьогодні опозиція більше зацікавлена в тому, щоб Україна не йшла до Європи, в ЄС. Багато представників влади, які раніше були на якихось більш проросійських позиціях, сьогодні, все-таки, очолюють саме процес просування України у напрямі Європи».

Говорячи про прийняту резолюцію, К.БОНДАРЕНКО сказав, що «вона більш ніж позитивна для України: по-перше, хоча б тому, що там з`являється те, чого добивалася Україна - це перспектива членства України в ЄС, віддалена перспектива, але все-таки це абсолютно новий рівень асоціації».

Другим важливим моментом політолог назвав розділення в документі питань Юлії ТИМОШЕНКО і питань європейської інтеграції України.

Третій момент, на думку К.БОНДАРЕНКА, це те, що «все-таки питання зони вільної торгівлі й асоціації будуть розглянуті ще цього року і парафовані. Ця резолюція відкриває фактично нову сторінку або, швидше, припиняє короткочасну паузу, яка настала в наших відносинах, між Україною і Європою. Те, чого так боялися багато євроінтеграторів, і те, на що сподівалися багато ворогів нинішньої влади, люди, які з гіркотою сприймають будь-який позитивний рух або будь-яку позитивну дію влади - все це не справдилося, і сьогодні ми можемо говорити про більш ніж позитивні результати для України».

Соціолог Євген КОПАТЬКО зазначив: «Основне - резолюція справді не мала такого жорсткого характеру, як це очікувалося. Я б звернув увагу, що діалог Європа-Україна буде продовжено. Безперечно, є критичні зауваження, які для європейців мають значення, але ключовим показником для них є те, що необхідно розвивати діалог між Європою і Україною».

Експерт додав, що «сьогоднішня резолюція Європейського Парламенту є одним з позитивних сигналів для України і продовженням конструктивного діалогу».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 27 жовтня, Європарламент схвалив резолюцію щодо України, в якій депутати зазначили визнання європейської перспективи України.

Європарламент «дотримується думки, що поглиблення відносин між ЄС і Україною і факт надання Україні європейської перспективи мають велике значення і на користь обох сторін; визнає прагнення України відповідно до статті 49 Угоди ЄС, за умови виконання всіх критеріїв, зокрема поваги до принципів демократії, прав людини, фундаментальних свобод і верховенства права”, - написано в першому пункті резолютивної частини документа.

Депутати також вітають досягнення згоди щодо створення зони вільної торгівлі між Україною і ЄС, зазначивши, що це може стати солідною базою для “можливого завершення” переговорів про угоду щодо асоціації між Україною і ЄС.

Європарламент також висловив думку, що недавнє рішення лідерів ЄС відкласти візит українського Президента Віктора ЯНУКОВІЧА до Брюсселя, запланований на 20 жовтня, дало “прекрасну можливість звернути увагу на серйозну стурбованість, передану українському уряду, і відновити конструктивний діалог, який може привести до парафування угоди про асоціацію за умови значного прогресу в технічних питаннях, що залишилися, і ключових політичних перешкодах”.

При цьому в документі міститься звернення до Ради ЄС і Єврокомісії запланувати нову зустріч з українським Президентом ще до саміту ЄС-Україна, запланованого на грудень цього року.

Водночас Європарламент вважає, що збереження вироку колишньому прем`єр-міністру України Юлії ТИМОШЕНКО в нинішньому вигляді містить ризики для укладення угоди про асоціацію між Україною і ЄС.

Депутати Європарламенту також висловили стурбованість щодо продовження утримання під вартою колишнього міністра внутрішніх справ України Юрія ЛУЦЕНКА попри те, що жодного вироку щодо нього і щодо ряду інших колишніх урядових урядовців поки що не оголошено.

Європарламент наполягає, що зміцнення принципу верховенства права і внутрішні реформи, включаючи боротьбу з корупцією, необхідні не тільки для укладення угоди про асоціацію між Україною і ЄС, а й для консолідації демократії в Україні.

У документі висловлюється тривога щодо повідомлень про погіршення стану свободи засобів масової інформації в Україні і міститься заклик до влади забезпечити захист ЗМІ від будь-яких – прямих чи опосередкованих – спроб контролювати їх.

Депутати також підтримали рекомендації Венеціанської комісії щодо проекту нового закону про вибори депутатів в Україні і висловили думку про те, що ці рекомендації треба було б схвалити українському парламенту, і не тільки парламентській більшості, а в результаті консультацій з опозицією і представниками громадянського суспільства.