Наукові дослідження психоделіків показали, що люди, які приймали їх, як правило, виявляли "більшу відкритість і емпатію".

Учені в новому дослідженні припускають, що розквіту доінкської цивілізації Уарі могло сприяти пиво з додаванням психоделіків. Про це пише Live Science.

Зазначається, що її розквіт припав приблизно на 600-1000 роки н.е., і вона відома своїми муміфікованими похованнями, людськими жертвоприношеннями і майстерно виготовленими предметами із золота, срібла і бронзи. Вони також побудували міста, такі як Уарі і Пікільякта, в яких були храми і житла для еліти, і контролювали більшу частину Перу, а також частини Аргентини і Чилі.

У новому дослідженні, опублікованому в журналі La Revista de Arqueología Americana, вчені припускають, що правителі цивілізації Уарі використовували психоделіки, підмішані до пива, для зміцнення своєї імперії. Вони пояснюють, що "післясмак" - довгостроковий ефект від вживання цього напою - тривав тижнями, а спільні бенкети, де його вживали, об'єднували людей. Хоча організм може швидко виводити психоделіки, наслідки можуть тривати днями або тижнями.

Автори зазначили, що залишки насіння рослини Anadenanthera colubrina (також відомої як вілка) були знайдені на стоянках племені Уарі, зокрема поруч із залишками пива, звареного з рослини Schinus molle. Змішування вілки, яка, як відомо, має психоделічний ефект, з пивом "зменшувало, але продовжувало ефект", - розповів Джастін Дженнінгс, куратор відділу південноамериканської археології в Королівському музеї Онтаріо і співавтор статті.

Її автори зазначили, що наукові дослідження психоделіків з аналогічною дією показали, що люди, які приймали їх, як правило, виявляли "більшу відкритість і емпатію". Дослідники пишуть:

"Ці риси були б вельми бажані для політичної системи Уарі, заснованої на дружньому, повсякденному особистому спілкуванні між людьми, які колись були незнайомцями або навіть ворогами".

Цікаво, що люди пили психоделічне пиво разом на спільних бенкетах, які проводилися в закритих приміщеннях резиденцій чиновників Уарі. Цей спільний досвід, за словами дослідників, посилював ефект заходу.

"Коли гості приїжджали до маєтків Уарі, вони збиралися на патіо, які могли з комфортом вмістити лише кілька десятків людей. За винятком невеликої ділянки неба, вони були відрізані від решти світу в просторі з високими стінами - це було місце, де вони годинами разом пили, їли, розмовляли і молилися. Години, проведені разом, мали стати незабутнім колективним досвідом, який зміцнив їхні зв'язки", - пишуть учені.

Джейкоб Кір, незалежний учений і співавтор статті, вважає, що регулярне і повсюдне вживання психоделічного пива і його післясмак зіграли ключову роль у консолідації політичної влади імперії Уарі.

"Довгострокові психологічні ефекти вживання пива виделка кілька разів на рік можуть сформувати нову когнітивну норму, прищеплюючи учасникам бенкету більшу відкритість і емпатію. В умовах імперії, що розширюється, де насильство і ворожість були звичайним явищем, довгострокові наслідки його вживання могли бути невід'ємною частиною легітимації та консолідації Варі", - пишуть дослідники.

Важливо, що вчені, які не брали участі в дослідженні, неоднозначно відреагували на висновки статті. Патрік Раян Вільямс, директор Школи еволюції людини та соціальних змін Університету штату Арізона, заявив, що команда висунула "цікаву гіпотезу", але попередив, що ми не можемо бути впевненими в тому, що виделка справді підмішувалась у пиво. Він зазначив:

"Однак я не переконаний, що виявлення насіння вілки в районі, де вживалося пиво молле, є доказом того, що вона входила до складу пива. Це було б схоже на виявлення кокаїну на підлозі нічного клубу і припущення, що наркотик було додано до напоїв. Коли в керамічних порах чашок для пиття буде виявлено хімічні сліди вілки, я буду більш відкритий до представленого тут припущення".

Мері Гловацкі, археолог і президент Дослідницької групи доколумбової археології, назвала статтю такою, що "змушує замислитися", але зазначила, що "більшість ранніх андських товариств використовували п'янкі речовини, включно з вілкою, для політичних переговорів". Вона засумнівалася в тому, що вживання психоделіків народом Уарі істотно відрізнялося від вживання іншими народами регіону.

