Раніше ініціатор війни Володимир Путін відкинув усі пропозиції припинити вогонь або відмовитись від війни.

Президент України Володимир Зеленський повідомив про те, що дефіцит пального в Російській Федерації після успішних українських атак вже сягає 20%. Про це глава держави сказав у вечірньому зверненні до українців.

Зеленський відзначив, що Україна досягає справді значних речей, і зокрема українські "далекобійні санкції проти Росії це демонструють".

"За нашими даними, дефіцит пального в Росії вже йде до показника у 20% - це те, що стосується бензину в них. Вони вже використовують і резерви дизеля, які берегли на чорний день", - повідомив Зеленський.

Глава держави нагадав, що російському диктатору Володимиру Путіну багато разів пропонували закінчити війну або хоча б припинити вогонь. Зеленський наголосив:

"Він відкинув усі пропозиції - наші пропозиції, американські пропозиції. Саме тому цілком справедливо, що Росія повинна відчувати повну ціну війни. Виробники зброї це забезпечують. Наші далекобійні удари стали точнішими".

Удари по російським НПЗ

Як повідомляв УНІАН, в Росії посилюється паливна криза у зв’язку з успішними атаками українських дронів. Один з найбільших російських НПЗ - "Кіришінефтеоргсинтез" зупинив найпродуктивнішу установку перегонки нафти саме після атаки українських безпілотників.

Нещодавно українські далекобійні дрони встановили новий рекорд за відстанню, яку довелось подолати для ураження нафтопереробного заводу в російській Тюмені. Зокрема, від лінії фронту ця відстань становить близько 2 тис кілометрів.

