Оприлюднено свіже опитування американців про допомогу Україні та санкції проти Росії від HarrisX і Harvard.

Згідно з ним, 72% виборців демократів і 73% виборців республіканців підтримують надання зброї Україні та запровадження санкцій проти Росії. При цьому, 71% демократів і 86% республіканців підтримують додаткові економічні санкції проти Росії, щоб змусити її закінчити війну.

Також 76% демократів і 86% республіканців вважають, що Європа повинна припинити купувати нафту в Росії та натомість купувати її в США. Згідно з опитуванням, 55% демократів і 66% республіканців вважають, що країни, які купують нафту та газ у Росії, повинні бути покарані тарифами.

Цікаво, що 15% демократів і 68% республіканців вважають, що Дональд Трамп має отримати Нобелівську премію миру.

"Дуже цікаві дані - особливо динаміка між виборцями демократів і республіканців. Опитування тієї ж компанії вкінці серпня показало ріст підтримки серед республіканців, але демократи все одно переважали. Здається, це вперше за останній час цей баланс в опитуваннях змінився", - зазначив журналіст Остап Яриш.

