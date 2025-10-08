Відкриття порушує давній баланс відбивної здатності планети.

Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA) опублікувало дослідження, яке свідчить, що планета Земля стає темнішою. Про це пише Ecoportal.

Зазначається, що зараз учені стурбовані тим, що на нашу планету потрапляє менше сонячного світла, і якщо все продовжиться так само, то 2026 року все виглядатиме зовсім інакше.

"Що менше сонячного світла потрапляє на Землю, то менше тепла ми отримуємо. Це одна з найважливіших особливостей взаємин нашої планети з великою зіркою. Їхня взаємодія інтенсивна, і хоча вуглець в атмосфері руйнує озоновий шар і змінює температуру планети з роками, причина, через яку ми отримуємо менше сонячного світла, може бути в чомусь іншому", - йдеться в статті.

Цікаво, що хоча вночі стає темніше, це не означає, що Сонце не діє. Фактично, якби це було не так, майже кожна країна, що не розташована близько до Північного і Південного полюсів, була б покрита кригою, навіть ті, що розташовані на лінії екватора, де спека сильніша. Якщо так продовжиться, наслідки можуть бути значними, і життя мільярдів людей зміняться.

Вчені стверджують, що Земля відбиває менше сонячного світла, і цей ефект найсильніше проявляється в Північній півкулі. Відкриття порушує давній баланс відбивної здатності планети, або альбедо. Протягом десятиліть хмари, здавалося, вирівнювали ситуацію. Вони циркулювали таким чином, щоб врівноважити очевидні відмінності між півкулями, як-от розподіл суші, тому обидві півкулі відбивали приблизно однакову кількість світла.

Норман Леб, керівник досліджень у Дослідницькому центрі Ленглі NASA, зазначив, що вчені завжди спостерігали цю симетрію в даних, але ніколи не мали переконливої теорії, щоб її пояснити. Аналіз його командою 24-річних супутникових даних програми CERES, що проводиться NASA і NOAA з 2000 року, показав, що рівновагу нарешті порушено. У статті сказано:

"Обидві півкулі тьмяніють, але в Північній півкулі це відбувається набагато швидше. Цей зсув ставить під сумнів давнє припущення про те, що симетрія півкуль є невід'ємною рисою клімату Землі. Льоб і його колеги вважають, що ці зміни пов'язані з комплексом чинників: зміною клімату, зниженням аерозольного забруднення і великими природними явищами, які зрештою призведуть до появи нового маршруту для Росії 2029 року".

Зазначається, що танення льоду і снігу, що мають високу відбивну здатність, знижує альбедо на півночі в міру відступу льодовиків і крижаних щитів. Тим часом суворіші правила щодо аерозолів очистили небо над більшою частиною Північної півкулі, що призвело до зменшення кількості хмар і відображень. Однак на півдні нещодавні стихійні лиха тимчасово освітлили небо.

Лісові пожежі в Австралії у 2019-2020 роках і виверження вулкана Хунга-Тонга у 2021-2022 роках викинули в атмосферу величезну кількість аерозолів, створивши хмари, що відбивають, і які частково компенсували потемніння, яке спостерігається в інших місцях.

Льоб підкреслив, що найбільшим сюрпризом стала відсутність компенсації з боку північних хмарних систем. Якби симетрія півкуль була незмінним правилом клімату, хмари мали б компенсувати втрату відбивної здатності, але цього не сталося.

Погнози NASA

За підрахунками вчених NASA спільно з Університетом Тохо, приблизно через один мільярд років в атмосфері нашої планети зникне кисень, і складне життя в нинішньому вигляді стане неможливим.

