Американський лідер похвалився, що Штати вже врегулювали 7 воєн.

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп зробив нову заяву щодо врегулювання російсько-української війни.

"Ми врегулювали сім воєн. Ми близькі до врегулювання восьмої. Я думаю, що ми врегулюємо ситуацію з Росією", – сказав американський лідер під час спілкування з пресою.

Трамп назвав війну "жахливою" і вчергове заявив, що протягом минулого тижня у війні РФ проти України загинуло 7 тисяч людей.

Війна в Україні: важливі новини, які ви могли пропустити

OSINT-аналітик Unit Observer заявив, що Росія перекидає війська з Донеччини для наступу на Дніпропетровську область. Зокрема, 90-та танкова дивізія зараз повністю знаходиться на південь від Іванівки–Новопавлівки.

Тим часом видання Business Insider повідомляє, що війна в Україні спричинила глобальний бум на кулемет з часів Другої світової. Мова про важкий кулемет M2 Browning, розроблений ще у 1920-30-х роках. За три роки попит на нього зріс удвічі.

Своєю чергою, військовий аналітик, колишній бойовий пілот і віцемаршал авіації Королівських ВПС Великої Британії Шон Белл каже, що російський диктатор Володимир Путін не зупиниться, поки або не досягне своїх цілей, або його не змусять зупинитися економічні чи військові причини. При цьому він додав, що якби Україна почала відтісняти окупаційні війська РФ з частини своїх територій, то очільник Кремля доволі швидко сів би за стіл переговорів.

