Кабінет міністрів продовжив покладання спеціальних обов’язків на НАК "Нафтогаз України" до 31 березня 2026 року, тобто зафіксував розмір тарифу на газ, який використовується для опалення та продається бюджетним установам, повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

"Продовжили дію покладення спеціальних обовʼязків на суб’єктів ринку природного газу (НАК "Нафтогаз України", - УНІАН). Для населення - 7420 грн за 1000 кубічних метрів. Для бюджетних установ — 16390 грн за 1000 кубометрів", - написала Свириденко у своєму Telegram-каналі.

Вона додала, що рішення уряду "дозволить зберегти стабільні тарифи для людей упродовж усього опалювального сезону".

Це означає, що НАК "Нафтогаз України" щонайменше до кінця поточного опалювального сезону буде продавати газ виробникам теплової енергії для опалення помешкань українців за ціною 7420 гривень за 1000 кубометрів. Вартість газу напряму впливає на вартість опалення.

Ситуація з постачанням газу

Як повідомляв УНІАН, 7 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив, що в Україні зафіксують ціну на газ для населення. Через масовані атаки РФ Україна була змушена суттєво збільшити імпорт газу.

Після останніх ударів по газовидобутку потреба в імпорті зросла. За словами міністерки енергетики Світлани Гринчук, Україна веде перемовини про збільшення обсягу імпорту газу на орієнтовно 30%, що складає близько 1,38 мільярда кубометрів.

Вона додала, що фінансувати купівлю газу планується за рахунок кредитних та грантових коштів.

