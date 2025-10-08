Понад мільйон російських солдатів було поранено або вбито під час війни, а вторгнення також призвело до значних втрат серед російського офіцерського корпусу.

У понеділок, 6 жовтня, було опубліковано документ Міністерства оборони Росії, який розкрив втрати Російської Федерації на війні в Україні у 2025 році. Про це пише Forbes.

Зазначається, що в доповіді представлено розбивку загиблих і поранених російських військових по кожному угрупованню, що діє в Україні. Інформація, опублікована організацією, яка допомагає військовослужбовцям Збройних сил Росії безпечно здаватися в полон українським військовим, засвідчила, що з січня росіяни втратили понад 280 000 осіб. Незалежна оцінка, проведена "Медузою" і Російською службою BBC, засвідчила, що у 2025 календарному році росіяни втратили близько 219 000 осіб. Ці дані свідчать про руйнівні наслідки російського вторгнення в Україну.

Також часом Росія втратила десятки мільярдів доларів військової техніки та обладнання. Дві третини танкових сил Росії, що існували до вторгнення, були знищені, а українці потопили або пошкодили майже половину російського військово-морського флоту на Чорному морі. За оцінками, Російська Федерація втратила сотні мільярдів доларів через міжнародні санкції.

Відео дня

Під час російського вторгнення в Україну сотні тисяч російських військовослужбовців були призвані на війну. Серед них були як молоді та недосвідчені солдати, так і ветерани та старші офіцери.

Зазначається, що російський уряд також мобілізував тисячі російських чоловіків для участі у війні. У результаті ці російські громадяни були змушені брати участь у триваючому військовому вторгненні. Понад мільйон російських солдатів було поранено або вбито під час війни, а вторгнення також призвело до значних втрат серед російського офіцерського корпусу.

Згідно з дослідженням, проведеним "Медіазоною" спільно з "Медузою" і Російською службою BBC, під час війни загинуло майже 6000 російських старших офіцерів. Дванадцять із них були генералами російської армії. Дослідження також показало, що найбільше війна торкнулася російських чоловіків у віці від 30 до 39 років. Ендрю Д'Анієрі, заступник директора Євразійського центру Атлантичної ради, сказав:

"Російські чоловіки у віці близько тридцяти років, безумовно, становлять найбільшу демографічну групу втрат з російської сторони. Це чоловіки, які скоро вступлять у свій розквіт кар'єри. Натомість солдати-добровольці, відомі як контрабандисти, вибрали величезні початкові виплати, пропоновані урядом за участь у бойових діях і смерть в Україні".

Зазначається, що хоча служба в російській армії під час війни пов'язана з багатьма ризиками, стимули, що надаються російським урядом, сприяли збільшенню кількості новобранців, що свідчить про ефективність стратегії. Це пов'язано з тим, що нині Росія переживає високий рівень інфляції та економічної невизначеності. Крім того, середня місячна зарплата в Росії становить 1273 долари США, а це означає, що російські солдати, які воюють в Україні, заробляють майже вдвічі більше, ніж у середньому по країні.

За словами Д'Анієрі, в цьому є і побічний ефект. У російській економіці буде менше кваліфікованих і напівкваліфікованих робітників, які могли б виробляти продукцію для економіки та утримувати сім'ї. Це чинить серйозний негативний вплив на російську економіку в довгостроковій перспективі. Ці проблеми навряд чи будуть вирішені, якщо війна продовжиться.

Важливо, що деякі з цих ознак вже присутні: Російська Федерація вже стикається з нестачею робочої сили в цивільних галузях. Фонд Карнегі повідомив, що промислові підприємства в Росії завантажені лише на 81%, що ще раз демонструє вплив втрат російських військових на російську робочу силу.

"Агресивна війна Путіна проти України завдає серйозної шкоди майбутньому Росії, призводячи до невиправданої загибелі сотень тисяч солдатів на фронті та еміграції деяких із найкращих і найобдарованіших молодих людей Росії", - заявив доктор Брайан Тейлор, директор Інституту Мойніхана при Сіракузькому університеті.

Війна в Україні - втрати РФ

Президент України Володимир Зеленський розповів про поточний перебіг контрнаступальної операції Сил оборони України на Добропільському напрямку: російські загарбники зазнають великих втрат.

За його словами, від початку Добропільської операції росіяни мають уже понад 12 тисяч втрат, і це тільки там, тільки в районах Покровська, в районах Добропілля, саме за час з 21 серпня. З цих 12 тисяч у них понад 7200 - безповоротні втрати.

Вас також можуть зацікавити новини: