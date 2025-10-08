Індія залишилася задоволена цими системами після їх застосування під час конфлікту з Пакистаном.

Індія відмовилася купувати російські зенітно-ракетні комплекси С-500. Замість цього Нью-Делі планує закупити одразу п'ять систем С-400. Про це повідомляє Indian defense news.

Зазначається, що майбутня закупівля Індії включатиме локалізацію двох дивізіонів, щоб уникнути ситуації із затримками постачань на роки. Умови угоди між країнами хочуть узгодити до візиту російського диктатора Володимира Путіна до Індії в рамках 23-го російсько-індійського щорічного саміту, що запланований на грудень 2025 року.

Згідно з пропонованою угодою, три з додаткових систем С-400 закуплять безпосередньо у РФ, а решту дві вироблять в Індії приватні оборонні компанії за допомогою механізму передання технологій. У виданні додали, що Індія залишилася задоволена цими системами після їх застосування під час конфлікту з Пакистаном.

Як пише Defense Express, локалізація виробництва С-400 в Індії відповідає нинішній політиці країни щодо розширення незалежності власного ВПК від інших країн. Відповідно до цього було відкрито власне виробництво автоматів АК-203, а також освоєння випуску компонентів літаків.

Крім того, аналітики українського видання підкреслили, що бажання Індії можуть бути небезпечними для України. Прямі інвестиції в російський ВПК можуть дати Москві додаткові ресурси на доопрацювання власних проектів.

Росія та Індія почали спільні військові навчання

Нагадаємо, що на полігоні Махаджан у штаті Раджастхан почалися спільні військові навчання між Росією та Індією - Indra 2025. Вони триватимуть до 15 жовтня.

У Міноборони РФ заявили, що ці навчання мають на меті "вдосконалити спільні дії країн у рамках контртерористичних операцій". Також, у Reuters зазначили, що російський диктатор Володимир Путін може відвідати Індію 5-6 грудня поточного року, де зустрінеться з прем'єр-міністром країни Нарендрою Моді.

