Петреус заявив, що українські атаки по нафтопереробних заводах у РФ також сприяють руйнуванню економіки агресора.

Військову економіку Росії можна зруйнувати, але для цього союзники України мають діяти значно рішучіше. Про це заявив ексдиректор американського Центрального розвідуправління (ЦРУ) Девід Петреус в інтерв'ю Welt.

"Зараз з'явилася можливість остаточно зруйнувати військову економіку Росії, а також покарати тих, хто їй сприяє. Тих, хто продає всі компоненти, мікросхеми і деталі, що дають змогу російському військово-промисловому комплексу продовжувати виробництво систем озброєння, боєприпасів тощо", - сказав він.

Петреус зазначив, що союзникам України потрібно якнайшвидше ухвалити санкції проти покупців російської нафти і газу. Він підкреслив, що українські атаки по нафтопереробних заводах у РФ також сприяють руйнуванню економіки агресора.

Ексголова ЦРУ вважає, що вже наступного року гроші в російському фонді соціального забезпечення можуть закінчитися. Він заявив, що важливо, щоб в України була достатня кількість засобів ураження для ударів по російських військах.

"Якщо об'єднати всі ці заходи - зруйнувати російську військову економіку, покарати тих, хто їй сприяє, і підтримати Україну ще більше, ніж це робилося досі, - то ви зміните динаміку на полі бою", - запевнив Петреус.

Один із найбільших НПЗ у Росії частково зупинився - що відомо

Раніше в Reuters повідомили, що один із найбільших російських нафтопереробних заводів - "Киришинефтеоргсинтез" - зупинив найпродуктивнішу установку перегонки нафти після атаки українських дронів 4 жовтня. За даними джерел агентства, потужність установки становить 8 мільйонів тонн на рік.

За даними галузевих джерел, у 2024 році "Киришинефтеоргсинтез" переробив близько 17,5 мільйона тонн нафти. Зазначається, що 2 мільйони тонн бензину, 7,1 мільйона тонн дизельного пального, 6,1 мільйона тонн мазуту та 600 000 тонн бітуму було вироблено минулого року.

