Чехія не буде більше фінансувати закупівлю зброї для України, якщо новий уряд буде сформовано за участі партії ANO, що набрала найбільше голосів на парламентських виборах минулого тижня. Про це заявив лідер партії Андрей Бабіш на прес-конференції, пише видання Ceske Noviny.

Бабіш загалом схвально висловився щодо так званої Чеської снарядної ініціативи, в межах якої Україна отримує артилерійські боєприпаси, закуплені на гроші європейських країн. Однак він переконаний, що фінансування цієї ініціативи має відбуватися у більш прозорий спосіб, зокрема через структури НАТО. За його словами, нинішня схема закупівель дала змогу приватним компаніям збагатитися на "десятки мільярдів".

Бабіш зауважив, що Чехія вносить 60 мільярдів до бюджету Європейського Союзу, який допомагає Україні. "Ми не дамо Україні жодної крони (з бюджету) на зброю. Я думаю, що ми допомогли Україні безпосередньо, а тепер їй допомагатимуть через ЄС", – додав він, зазначивши, що в бюджеті Чехії не вистачає грошей для власних потреб.

Разом з тим Бабіш не заперечує проти продажу чеської зброї в Україну.

"Якщо ми будемо в уряді, ми скажемо: "Чеські збройові компанії, ви хочете експортувати зброю до України? У нас немає проблем", – сказав політик.

Як писав УНІАН, минулого тижня у Чехії відбулися парламентські вибори, на яких правий популіст Андрей Бабіш і його рух ANO набрали 35% голосів виборців, значно випередивши правлячу право-центристську коаліцію Spolu ("Разом") на чолі з прем'єр-міністром Петром Фіалою. Оскільки жодна партія не набрала 50% голосів, попереду складні переговори про формування коаліції, склад якої може бути досить антиукраїнським.

Чеський президент Петр Павел, відомий своєю проукраїнською позицією, вже закликав переможця парламентських виборів не скасовувати військову допомогу Україні. Він наголосив, що підтримка України є життєво важливою для самої ж Чехії.

