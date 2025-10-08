Безпілотні надводні катери, також відомі як USV дебютували в жовтні 2022 року.

Щороку флот Португалії проводить експеримент з безпілотною технологією під назвою Repmus (або Robotic Experimentation and Prototyping using Maritime Uncrewed Systems). Проводять його з 2010 року, але через війну в Україні, яка показала потужний потенціал морських дронів, його масштаби суттєво збільшилися.

Цьогорічні навчання, що проводилися біля півострова Троя, на південь від Лісабона, зібрали представників Військово-морських сил України та кількох країн НАТО, розповідає The Telegraph. Також там задіяли десятки оборонних і технологічних компаній та їх експериментальну зброю. В рамках експерименту проводилася тритижнева битва за контроль над 10 000 квадратних миль океану (близько 25900 кв км).

Безпілотні надводні катери, також відомі як USV дебютували в жовтні 2022 року, коли Україна здійснила атаку на російський Чорноморський флот у Севастопольській гавані. Тоді було пошкоджено кілька цілей, хоча жодну потопити не вдалося. Та попри це, той момент був переломним, пише видання.

Відео дня

За три роки після першого рейду морські дрони стали господарями в Чорному морі. Вони швидкі, їх важко помітити чи уразити. Вони фактично витіснили російський флот з Севастополя і блокували решту суден в Новоросійську.

До прикладу, дрони "Магура", тепер оснащені кулеметами, зенітними ракетами та протикорабельними ракетами. Деякі з них виконують роль мініатюрних авіаносців, слугуючи майданчиком для запуску дронів.

"Коротко кажучи, Україна розпочала революцію в морській війні, якої не було з часів появи підводних човнів або навіть з часів, коли пара замінила вітрила. Інші морські держави взяли це до уваги. Наприкінці серпня Москва заявила про свою першу перемогу за допомогою безпілотного судна, завдавши удару по українському розвідувальному кораблю в гирлі Дунаю", – нагадують автори матеріалу.

Водночас Китай минулого року спустив на воду JARI-USV-A Orca. Це 60-метровий стелс-катамаран, який є найбільшим безпілотним судном, коли-небудь побудованим.

Тайвань, своєю чергою, представив чотири експериментальні безпілотні судна, які були створені за зразком українських катерів "Магура". Вони призначені для перехоплення будь-яких китайських сил вторгнення.

Аналог "Магури" на озброєння прийняли і Сполучені Штати Америки. Водночас Королівський флот Великої Британії використовує підводні дрони для пошуку мін і підводних човнів.

У Німеччині та Скандинавії командири вивчають, як досвід операцій на Чорному морі можна застосувати у водах Балтики. Особливо актуально це в час, коли йдеться про захист трубопроводів і підводних кабелів від саботажу.

"Навесні минулого року українська кампанія з використання безпілотних суден у Чорному морі досягла свого піку, коли було швидко потоплено три російські кораблі. У кожній з цих атак було задіяно від 10 до 12 безпілотних суден, з яких лише кілька могли дістатися до цілі", – додає видання.

Українська зброя – інші новини

Військовий експерт Олег Катков сказав, що українська крилата ракета "Довгий Нептун" є найкращою в Європі у своєму класі. За його словами, ця ракета краща за французьку MdCN (Missile de Croisière Naval) – єдину європейську крилату ракету з аналогічною дальністю.

Тим часом у Нідерландах розгорнули масове виробництво дронів для України. Зазначається, що йдеться про створення наземних і повітряних дронів та військових енергетичних систем для потреб армії.

Вас також можуть зацікавити новини: