Рецепт подолання проблеми є очевидним, але реалізувати все складніше, ніж сказати.

Дивлячись на Україну, як на орієнтир, західні держави активно працюють над створенням власних морських дронів. Але, як і українці, європейці упираються в ту ж саму проблему – відсутність реальних альтернатив системі Starlink. Про це пише The Telegraph.

У публікації розповідається про військові маневри біля берегів Португалії, в яких взяли участь морські дрони різних компаній з усієї Європи. Включно з українськими дронами Magura. Попри часом дуже різну конструкцію, майже всі вони мали одну спільну рису в екстер’єрі: плоскі сірі панелі, спрямовані в небо - "тарілки" супутникового терміналу Starlink.

Як зазначають автори публікації, саме супутниковий зв’язок від компанії Ілона Маска забезпечив перші успіхи України з морськими дронами: з точки зору швидкості передачі даних, надійності та особливо дальності, Starlink просто не має альтернативи. Але є питання до надійності самої компанії Starlink.

Видання нагадує, як наприкінці 2022 року зірвалася перша спроба українців атакувати гавань Севастополя морськими дронами: вже після старту операції з’ясувалося, що зв’язок Starlink був відсутній в районі Севастополя. І досі немає повного розуміння, що тоді сталося: одні кажуть, що Ілон Маск зумисне вимкнув зв’язок, щоб зірвати атаку, інші переконані, що українці тоді від початку забули врахувати відсутність зв’язку в районі Криму. Так чи інакше, цей епізод продемонстрував, наскільки сильно армії можуть залежати від рішень технологічних компаній.

Філ Локвуд, керуючий директор німецької компанії Stark International, що розробляє морські дрони, у поточній ситуації вважає єдиним прийнятним варіантом просто використовувати те обладнання, яке доступне. Але у довгостроковій перспективі потрібна європейська альтернатива "Старлінку", каже він.

Поки Starlink залишається монополістом у царині супутникового зв’язку, розробники морських дронів змушені експериментувати із принципово іншими технологіями зв’язку. Як українські дрони Magura, так і апарати Vanta від компанії Stark International використовують резервні канали зв’язку – сотові системи 5G та високочастотні радіоантени VHF.

Однак, як пояснив начальник інноваційного центру португальського флоту Марко Гімарайнш, ці резервні системи зв’язку мають обмежену дальність дії, тому дилема зі Starlink залишається актуальною.

Війна в Україні: морські дрони

Як писав УНІАН, наприкінці вересня українські морські дрони взяли участь у комбінованій атаці на російські нафтові термінали в портах Новоросійська і Туапсе. Відомо, що атаки була успішною принаймні частково.

Пізніше стало відомо, що в цій атаці були задіяні модернізовані безпілотники: окрім вже звичних камікадзе порт атакували і морські дрони-авіаносці, озброєні FPV на оптоволокні.

