Королевську просять допомогти добитися від Януковича вето

Оргкомітет Всеукраїнської громадянської акції «Вперед!», розглянувши можливі наслідки прийняття закону № 8521, звернувся до народного депутата (фракція БЮТ - «Батьківщина») голови Комітету Верховної Ради з питань промислової і регуляторної політики та підприємництва Наталі КОРОЛЕВСЬКОЇ з проханням допомогти підприємцям домогтися вето президента України Віктора ЯНУКОВИЧА на цей закон.

Крім того, як повідомили УНІАН в оргкомітеті, акція «Вперед!» закликала всіх небайдужих громадян України вийти 3 листопада під стіни Верховної Ради і вимагати її саморозпуску, оскільки парламент і далі ігнорує вимоги підприємців щодо скасування спрощеної системи оподаткування.

«Так звана нова спрощена система буде використана, насамперед, для репресій проти малого бізнесу», – заявила на зустрічі з активістами «Вперед!» Н.КОРОЛЕВСЬКА, коментуючи положення закону.

Як приклад вона привела законодавчо закріплене право податківців анулювати свідоцтво платника податку за наслідками перевірок. На думку політика, податківці будуть постійно використовувати погрозу застосувати цю санкцію, щоб отримувати хабарі від підприємців.

Крім того, підприємці занепокоєні тим, що не врахована їхня законна вимога чітко закріпити у Податковому кодексі форму книги обліку доходів. За їхніми словами, вже неодноразово спостерігалися факти встановлення податківцями форм звітності, які прямо суперечать нормам Кодексу.

«Уже ці дві позиції різко підвищують корупційний «податок» для малого бізнесу», – зазначив на зустрічі В`ячеслав РОЙ голова Федерації профспілок малого і середнього підприємництва Україні.

З іншого боку, так і не усунені лазівки для ухилення від податків за допомогою спрощеної системи. «Однак уряд не пішов на виділення в окрему категорію суб`єктів, що надають послуги, які є найбільш привабливими для «переведення в готівку» грошей – бухгалтерів, аудиторів, рекламістів, юристів, страхових агентів тощо», – сказав голова громадської організації «Наступ» Руслан СЕКЕЛА.

«З економічної точки зору, нова спрощена система ставить під загрозу в першу чергу дрібне виробництво, де податок з доходу економічно не вигідний», – заявив начальник штабу акції «Вперед!» Андрій ПАНАЕТОВ.

Учасники засідання Оргкомітету прийняли рішення звернутися з листом до президента, вимагаючи вето на ухвалений Верховною Радою закон щодо спрощеної системи оподаткування.