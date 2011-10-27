В «Укрпрофоздоровниці» заявляють про безпідставні дії прокуратури

Дії прокуратури, яка через суд вимагає передачі виробничо-адміністративної будівлі ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» (Київ, вул. Шота Руставелі, 39-41) державі в особі Фонду державного майна України, не мають під собою реальних підстав.

Про це заявив журналістам голова правління ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» Микола СУБОТА.

«Ми вважаємо, що дії прокуратури неправомірні, і в ході судових засідань ми відстоюватимемо позицію трудового колективу, який працює в цій будівлі», - зазначив він. За його словами, працівники «Укрпрофоздоровниці» мають намір і далі відстоювати свої права в суді, а також проводити мирні акції протесту.

М.СУБОТА також нагадав, що сьогодні в адміністративній будівлі на вул. Шота Руставелі, окрім безпосередньо трудового колективу, працює і правління ПрАТ «Укрпрофоздоровниця», яке здійснює керівництво об`єктами «Укрпрофоздоровниці» по всій Україні.

Як зазначив перший заступник голови правління ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» Володимир БОЙКО, працівники підприємства «дуже стурбовані тими процесами, які відбуваються навколо будівлі, в якій вони працюють на благо всього українського народу, адже здоров`я нації – пріоритетний напрям розвитку нашої держави».

«Фактично сьогодні більше сотні людей можуть залишитися без роботи і засобів для існування, а санаторно-курортна галузь в особі лідера за наданням санаторно-курортних послуг – без адміністрації», - додав він. В.БОЙКО також заявив, що працівники «Укрпрофоздоровниці» і далі планують захищати своє право на роботу «всіма можливими законними методами».

Як повідомив під час судового засідання за позовом прокуратури представник з боку «Укрпрофоздоровниці», ця будівля була збудована виключно за рахунок власних коштів санаторно-курортної системи профспілок у 1978 р. Тому, за його словами, посилання прокуратури на постанову Ради Міністрів УРСР від 1960 р. про передачу державного майна на баланс профспілок не можуть бути підставою для передачі цієї будівлі державі. Представник «Укрпрофоздоровниці» також нагадав, що відповідно до рішення Вищого арбітражного суду України від 20 січня 1997 р. і його постанови від 17 червня 1997 р. було встановлено, що Федерація профспілок правомірно володіла і розпоряджалася майном шляхом передачі до статутного фонду закритого акціонерного товариства «Укрпрофоздоровниця». «Судовим рішенням було підтверджено законність передачі Федерацією профспілок України «Укрпрофоздоровниці» у власність майна санаторно-курортних установ в обмін на корпоративні права», - зазначив він. Крім того, «Укрпрофоздоровниця» зареєструвала право власності на вказану будівлю в 1999 році і відкрито користується ним з моменту створення. Таким чином, держава в особі уповноваженого органу більш як 10 років тому офіційно визнала за «Укрпрофоздоровницею» право власності на будівлю.

Суд прийняв рішення продовжити своє засідання 4 листопада п.р.

Водночас близько сотні представників Федерації профспілок України, працівників «Укрпрофоздоровниці» пікетували будівлю Господарського суду Києва, в якому вчора проходив розгляд позову прокуратури, на знак протесту проти передачі Фонду держмайна України виробничо-адміністративної будівлі «Укрпрофоздоровниці». Пікетувальники закликали суддів бути об`єктивними при розгляді цієї справи, а також заявляли про свою рішучість відстоювати права на неї.

Як повідомляв УНІАН, прокуратура Києва звернулася до Київського господарського суду з позовом на користь Фонду державного майна України до ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» про визнання права власності держави на адміністративну будівлю за адресою: м. Київ, вул. Шота Руставелі, 39-41, в якій сьогодні розташовується центральний апарат «Укрпрофоздоровниці».

Приватне акціонерне товариство лікувально-оздоровчих установ профспілок України «Укрпрофоздоровниця», засновником якого є Федерація профспілок України і Фонд соціального страхування України з тимчасової втрати працездатності, є лідером ринку санаторно-курортних послуг в Україні і об`єднує більш як 80 санаторно-курортних установ, розташованих у різних кліматичних регіонах України. Щороку близько 500 тисяч людей відвідують санаторії «Укрпрофоздоровниці» з метою реабілітації, лікування та оздоровлення.