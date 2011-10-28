Кужель пояснила, чому їй заздрять регіонали

Координатор громадського руху “Громадянський опір” Олександра КУЖЕЛЬ зазначила, що менш як за півроку в Україні виникнуть проблеми із забезпеченням виплат з бюджету і будуть затримувати виплату зарплат.

Про це вона сказала в інтерв’ю “Газеті по-українськи” (№158 від 28 жовтня).

Відповідаючи на запитання: “Що чекає на Україну у найближчі кілька років?”, О.КУЖЕЛЬ зазначила: “Ще три-п`ять місяців буде осмислення становища. Потім настануть проблеми з фінансами: не зможуть забезпечити виплати з бюджету, затримуватимуть зарплати”.

За її словами, “при Юлі (йдеться про екс-прем’єр-міністра Юлію ТИМОШЕНКО - УНІАН) була інша ситуація. Вона особисто переламала тіньові схеми в енергетиці. Жоден мужик так не пахав”.

“ТИМОШЕНКО йшла з роботи опівночі. Ви хочете сказати, що тільки вона в цій країні щось накрала? Стоп. Тоді давайте її банківські рахунки, заводи. Можна ж показати інших осіб, у кого це все є і їм чомусь не ставлять запитання, звідки воно взялося”, - додала вона.

За словами О.КУЖЕЛЬ, вона підтримувала у 2004 і 2007 роках Партію регіонів, бо “працювала тоді з іншими людьми”.

“Я і зараз із повагою ставлюся до Володимира РИБАКА, братів КЛЮЄВИХ, Володимира СІВКОВИЧА, Володимира ЯЦУБИ, Юрія МІРОШНИЧЕНКА, Олександра ЛАВРИНОВИЧА. Але не можу прийняти методику роботи розумного, системного ЛЬОВОЧКІНА. БАЛОГА (йдеться про Віктора БАЛОГУ, який був главою Секретаріату Президента Віктора ЮЩЕНКА - УНІАН) там і поруч не стояв в умінні все робити і ніде не світитися”, - сказала і зізналася, що тепер розуміє “свого друга-вченого із Москви”. “Я йому казала: "Ой, ці помаранчеві". А він: "Цінуй те, що ви маєте. Згадаєш це, якщо стане так, як у нас".

“Тепер згадую: бізнес відбирають, мітинги розганяють, опозиція - і не тільки - у тюрмі”, - сказала О.КУЖЕЛЬ і наголосила, що нинішньому Президенту України Віктору ЯНУКОВИЧУ “є що захищати”. “Не тільки "Межигір`я". Його син Олександр зараз входить у десятку найбагатших людей України. Звідки у стоматолога такі гроші?”, - запитала вона.

Говорячи про Верховну Раду, О.КУЖЕЛЬ зауважила, що там вплив на реальну політику в Україні “мають одиниці”. “Коли я була депутатом, із моєю думкою рахувалися. А в нинішній Верховній Раді я б померла: сказати щось не можна, висловити власну думку, голосувати на власний розсуд - неможливо”, сказала О.КУЖЕЛЬ і додала: “До мене підходять "регіонали" і тихо говорять: "Як я тобі заздрю, ти можеш сказати, а я - ні. Мене знищать".