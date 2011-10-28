Тимченко розкаже про результати 1-го етапу громадського обговорення земельної реформи

У понеділок, 31 жовтня 2011 року о 14:00 відбудеться прес-конференція голови Державного агентства земельних ресурсів України Сергія Тимченка на тему: «Результати першого етапу громадського обговорення земельної реформи в усіх регіонах України». Адреса: ІА «RegioNews», вул. Хрещатик, 10Б, оф. 8. Акредитація: 0442788080, 0968162053

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter