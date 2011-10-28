Блогер, що вдарив журналістку через «москальську мову», заплатить 51 грн

Одеський блогер Всеволод НЕПОГОДІН, який напав на журналістку Віру ГРУЗОВУ і завдав їй два удари по нозі, заплатить штраф у розмірі 51 грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила журналістам сама В.ГРУЗОВА, уточнивши, що таке покарання призначене згідно зі ст. 173 (дрібне хуліганство) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

В.ГРУЗОВА зазначила, що вирішила не подавати позов до суду, як радили їй юристи, обмежившись заявою до Приморського РВВС Одеси, дільничний якого і повідомив їй «про вжиті заходи адміністративної дії до громадянина НЕПОГОДІНА».

Як повідомляв УНІАН, інцидент стався 16 жовтня. Про нього написав сам В.НЕПОГОДІН на своїй сторінці в Facebook, а В.ГРУЗОВА підтвердила цю інформацію на своїй сторінці.

В.ГРУЗОВА розповіла: «Я прийшла на виставку в галерею Маркоff, на вході мене зустрів Сева НЕПОГОДІН і наїздами, і претензіями, і матом - двічі вдарив мене по нозі. Світ не без виродків, але я в шоці трохи. Що робити, йти на курси самооборони?».

В.ГРУЗОВА повідомила колег, що раніше одержувала погрози від В.НЕПОГОДІНА через Інтернет. Погрози були викликані її публікаціями в соціальних мережах і, зокрема, неповажним, з погляду блогера, ставленням до російської мови. Крім того, В.ГРУЗОВА є активісткою організації "Демократичний альянс" та ініціатором багатьох патріотичних акцій в Одесі, і її активність також не подобалася В.НЕПОГОДІНУ.

Після того, як В.ГРУЗОВА звернулася до міліції із заявою про побиття, В.НЕПОГОДІН розповсюдив в Інтернеті заяву, в якій пояснив свої дії стосовно журналістки захистом російської мови.

"Пару легких стусанів... - це не побиття, а відповідь на зухвалі випади на мою адресу, що порочать честь і гідність. Прихильники шароварщини думали, що російські літератори не здатні постояти за себе і далі будуть терпіти хамство на свою адресу. Я не вважаю негожим дати пару стусанів людині, яка називала в мережі МОЮ ВЕЛИКУ МОГУТНЮ РОСІЙСЬКУ МОВУ «поганою москальською мовою», - написав В.НЕПОГОДІН.