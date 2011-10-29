Тимошенко дякує російському керівництву

Екс-прем`єр України Юлія Тимошенко вдячна Росії за жорстку позицію в "газовій" справі, заявив її захисник Сергій Власенко в інтерв`ю радіо "Эхо Москвы".

"Юлія Володимирівна, по-перше, вдячна всім, хто підтримав її в цю важку хвилину. Звичайно ж, вона вдячна, в тому числі, і керівництву РФ, і керівництву МЗС РФ, які висловили досить жорстку позицію, пов`язану з порушенням цієї справи, з її розглядом, а також з тією позицією, яка була заявлена ​​і керівництвом України, та правоохоронними органами України. Точно так само, як і практично всі, хто висловлювався у цій справі, вона вважає, що це просто спроба криміналізувати звичайні політичні рішення прем`єр- міністра країни ", - сказав він.

"Вона вважає, що вона сидить в результаті помсти політичному опонентові за результатами програшу президентських виборів, - наголосив С.Власенко. - Ось це її думка, і я її, в принципі, поділяю, що ця справа є на 100% політичною і на 0% юридичною. Це визнали всі, це визнали практично представники провідних європейських країн. Було абсолютно жорстка заява державного департаменту, була абсолютно жорстка заява керівництва РФ, МЗС РФ. Тобто в цих оцінках об`єдналися практично всі "...