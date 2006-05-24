Замість СНД Єхануров ”пішки піде під купол”

Віце-прем`єр-міністр з питань агропромислового комплексу Юрій МЕЛЬНИК візьме участь у засіданні Ради глав урядів СНД, яке відбудеться 24-25 травня в Душанбе (Таджикистан). Про це повідомив прем`єр-міністр України Юрій ЄХАНУРОВ 17 травня на засіданні уряду.

"Він поїде в Душанбе і візьме участь у засіданні глав урядів СНД", - сказав Ю.ЄХАНУРОВ.

"Ми із Станіславом Телісфоровичем (СТАШЕВСЬКИМ, першим віце-прем`єром), на жаль, не можемо туди поїхати. Не тому, що ТАРАСЮК (міністр закордонних справ) не велить, а тому, що потрібно їхати в інший корпус, вірніше, пішки підемо під купол – треба працювати на відкритті сесії новообраного парламенту", - додав прем`єр.

Нагадаємо, згідно із законодавством України, члени Кабінету Міністрів складають із себе повноваження перед новообраною Верховною Радою, перше засідання якої відбудеться в четвер, 25 травня.

Ю.ЄХАНУРОВ і решта членів Кабміну, що пройшли до парламенту, вже подали заяви про відставку і зареєстровані депутатами Верховної Ради.

За даними штаб-квартири СНД, планується, що глави урядів СНД обговорять договір про створення міждержавного фонду гуманітарної співпраці СНД. До порядку денного засідання також включені 22 питання, 15 з яких будуть запропоновані главам урядів до підписання без обговорення.

Крім того, глави урядів Співдружності розглянуть запропоновані зміни в правила визначення країни походження товарів, угоду про співпрацю у сфері лісового господарства, а також питання формування корпусу сил для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру.

Виконком СНД запропонував главам урядів розглянути порядок розрахунку і розміри пайових внесків держав Співдружності на утримання органів СНД, які фінансуються за рахунок бюджету, а також розглянути питання переходу СНД на єдину систему оплати праці.