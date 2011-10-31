ЗМІ: Черновецький подає до суду за чутки про свої любовні походеньки

Мер Києва Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ подав до суду на адвоката у справі "Кінгс Кепітал" Івана БОДНАРУКА і колишню прихожанку церкви Посольства Божого Марину ФРОЛОВУ.

За інформацією газети «Сегодня», мер Києва подав позов проти І.БОДНАРУКА і М.ФРОЛОВОЇ за те, що вони поширили інформацію про його відносини з Оленою САВЧУК.

"Я є адвокатом постраждалих від афери "Кінгс Кепітал", багато зробив, щоб вивести на чисту воду пастора мера Сандея АДЕЛАДЖУ. Думаю, що це така помста мені, щоб я витрачав сили не лише на захист людей, але ще й судився з мером. А ФРОЛОВА - нещасна бідна жінка, в якої ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ мабуть хоче забрати останнє", - заявив І.БОДНАРУК у коментарі «Сегодня».

Видання зазначає, що судове засідання відбудеться 4 листопада в Шевченківському суді. Сума позову становить 300 тис. грн.

Як повідомляв УНІАН, кримінальну справу порушено стосовно шести членів злочинної організації з числа працівників групи компаній King`s Capital, очолюваної Сункамі Сандеєм АДЕЛАДЖІ.

За даними Управління зв`язків із громадськістю МВС України, ці особи впродовж 2006-2008 рр. шляхом шахрайства, під виглядом високоприбуткової діяльності зазначеної групи компаній, заволоділи коштами громадян у особливо великих розмірах.

Обвинуваченим інкримінується скоєння злочинів, передбачених ч.1 ст.255 (створення, керівництво та участь у злочинній організації), ч.4 ст.190 (шахрайство), ч.3 ст.209 (легалізація грошових коштів, отриманих злочинним шляхом), ч.2 і ч.3 ст. 358 (підроблення й використання свідомо підробленого документа) Кримінального кодексу України.

До двох обвинувачених застосовано запобіжний захід - взяття під варту.

У цій справі визнано потерпілими 618 осіб, яким завдано матеріальних збитків на суму понад 52 млн. грн.

З метою забезпечення відшкодування завданих збитків на майно обвинувачених накладено арешт на загальну суму близько 108 млн. грн.