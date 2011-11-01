Москаль просить Пшонку відкрити справу на Ющенка за брехню

Народний депутат Геннадій МОСКАЛЬ направив генпрокурору Віктору ПШОНЦІ депутатське звернення з проханням порушити проти екс-президента України Віктора ЮЩЕНКА кримінальну справу за ч.2 статі 383 Кримінального кодексу України (завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину).

Про це повідомляє прес-служба народного депутата, першого заступника голови Комітету ВР України з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією Г.МОСКАЛЯ.

“Як відомо, Тимчасовою слідчою комісією Верховної Ради України, яка була створена в 2009р., встановлено, що ніякого отруєння В.ЮЩЕНКА не було – за таке рішення проголосували всі члени ТСК. А тому я прошу витребувати з Верховної Ради всі матеріали, напрацьовані Тимчасовою слідчою комісією, і приєднати їх до кримінальної справи”, - відзначає парламентарій.

Г.МОСКАЛЬ наголошує, що Кримінально-процесуальний кодекс України чітко регламентує дії слідства та потерпілих під час розслідування кримінальної справи. Так, згідно зі ст.72 КПК потерпілий зобов’язаний з’являтися за викликом особи яка проводить слідство. Якщо ж він без поважної причини не з’являється, слідчий має право застосувати привід. Згідно зі ст.199 КПК, в разі потреби слідчий має право винести постанову про вилучення або відбирання зразків, необхідних для експертного дослідження. Для цього може запросити спеціалістів, у даному випадку лікарів, котрі мають досвід для відбору крові для лабораторного дослідження, спеціалізуються на переливанні крові.

“Небажання В.ЮЩЕНКА з’являтися до Генпрокуратури й здати зразки крові для експертного дослідження прямо суперечить Кримінально-процесуальному кодексу, який, до того ж, не передбачає проведення з потерпілим будь-яких переговорів щодо його бажання чи небажання проводити слідчі дії”, - стверджує народний депутат.

Г.МОСКАЛЬ нагадав, що під час перебування В.ЮЩЕНКА на посту президента України було створено спеціальну групу з розслідування ситуації з його отруєнням.

“Насправді ж головним завданням групи, яка фінансувалася й контролювалася Секретаріатом Президента, було підтримання в суспільстві міфу про отруєння кандидата в президенти”, - заявив Г.МОСКАЛЬ.

Водночас він наголошує, що сьогодні ніщо не заважає Генеральній прокуратурі здійснити привід В.ЮЩЕНКА, відібрати в нього зразки крові й призначити повторну експертизу. “Яка встановивши відсутність діоксину в крові, нарешті розкладе всі крапки над “і”, що дасть усі підстави для порушення проти В.ЮЩЕНКА кримінальної справи”, - переконаний народний депутат.

Довідка УНІАН. На початку вересня 2004 р. під час президентської кампанії кандидат у Президенти В.ЮЩЕНКО відчув погіршення здоров`я і був доправлений до Австрії, де в одній з приватних клінік заявили, що в його організмі міститься діоксин.

За версією слідства, В.ЮЩЕНКО був отруєний 5 вересня 2004 року на дачі тодішнього першого заступника голови СБУ Володимира САЦЮКА. З червня 2008 року і до зміни влади цього року Генпрокуратура не раз відзначала, що факт навмисного отруєння В.ЮЩЕНКА повністю доведено.

7 листопада 2010 року новий генеральний прокурор Віктор ПШОНКА підтвердив намір провести додатковий аналіз крові В.ЮЩЕНКА в рамках розслідування справи про його отруєння.

У грудні В.ПШОНКА сказав, що в Генеральній прокуратурі України не виключають версії, що отруєння В.ЮЩЕНКА не було.

21 січня цього року В.ЮЩЕНКА викликали в Головне слідче управління Генеральної прокуратури України у справі про його отруєння.

11 квітня перший заступник генерального прокурора України Ренат КУЗЬМІН заявив, що у матеріалах кримінальної справи, порушеної за фактом отруєння у 2004 р. тодішнього кандидата у президенти України В.ЮЩЕНКА, немає достатньої кількості доказів застосування діоксину.

11 жовтня В.ЮЩЕНКО заявив, що відмовляється від повторного аналізу крові через імовірність необ’єктивних результатів в українській лабораторії.