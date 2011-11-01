Британія закликає Київ звільнити Тимошенко

Велика Британія закликає звільнити екс-прем’єр-міністра Юлію ТИМОШЕНКО та інших політв‘язнів в Україні.

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії «Батьківщина», про це сьогодні заявив заступник міністра закордонних справ Великої Британії Джеремі БРАУН під час дебатів щодо відносин Великої Британії з Україною у Палаті громад.

«Для того, щоб ми разом з нашими партнерами по ЄС і надалі підтримували європейські прагнення України, ми закликаємо звільнити Юлію ТИМОШЕНКО та інших затриманих за політичними мотивами та надати їм повноцінне право брати участь в політичному житті, включаючи наступні парламентські вибори», - наголосив Дж.БРАУН.

«Україна повинна довести не лише словами, а і діями своє бажання приєднатися до європейського клубу, довести свою відданість європейським цінностям», - сказав він.

Дж.БРАУН також звернув увагу на згортання демократії в Україні протягом останніх 18 місяців, включаючи знищення свободи преси та незалежних судів, зникнення розподілу між трьома гілками влади в Україні (виконавчою, законодавчою та судовою), політично вмотивовані справи проти Ю.ТИМОШЕНКО та членів її колишнього уряду і наголосив, що Велика Британія підтримує європейську інтеграцію України, «але демократичні цінності не є предметом для обговорення».

За його словами, таку позицію Великої Британії поділяють її партнери по Європейському Союзу та міжнародні експерти. Заступник міністра зазначив, що Данський Гельсінський Комітет з прав людини, який спостерігав не тільки за судовим розглядом справи Ю.ТИМОШЕНКО, а й за іншими судовими справами, відзначив порушення основоположних правових принципів, що суперечить європейським цінностям.

Дж.БРАУН наголосив, що Велика Британія та інші члени ЄС неодноразово висловлювали своє занепокоєння уряду України, але, на жаль, їх так і не було почуто.

У свою чергу член Палати громад Хелен ГУДМАН, яка ініціювала ці дебати, підкреслила, що судова справа проти Ю.ТИМОШЕНКО та вирок є неприйнятними для ЄС.

«Зараз Україна переживає важкі часи. Ув‘язнення та вирок Юлії ТИМОШЕНКО повернули Україну на багато років назад», - сказала вона.

«Під час Помаранчевої революції народ України продемонстрував своє бажання бачити Україну демократичною. Ми повинні показати цим людям у цей важкий для них час, що ми дійсно стривожені тим, що відбувається в їхній країні», - підкреслила Х.ГУДМАН.

Вона також додала, що за кордоном та всередині України переслідування та вирок Ю.ТИМОШЕНКО розглядають лише як «намагання чинної української влади звести політичні рахунки та усунути її з політичної арени».