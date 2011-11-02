Гузар: якщо влада проспить чи почне дратувати нарід, то щось буде

Переслідування опозиційних політиків переконує людей, що справедливості не існує.

Таку думку озвучив архієпископ Любомир (Гузар) в ефірі 5 каналу, коментуючи кримінальні справи проти опозиційних політиків.

"Раз почалася така акція, де люди переконані, що хтось діє тому, що відносить когось до своїх політичних противників. Раз є таке поняття. То де кінець цьому? Сьогодні ті, завтра - ці", - заявив він.

"Мені здається, що тут велика помилка, з тими, хто розпочинає", - вважає Гузар.

"Чи можемо це стримати? Хто це стримає? І коли це можна стримати?", - запитав архієпископ.

"Люди переконані, що немає справедливості, а що є тільки політичний інтерес", - додав він.

При цьому Гузар зазначив, що в суспільстві зростає невдоволення.

"Якщо влада проспить, а, не дай боже, ще почне дратувати нарід, то тоді складно передбачити, що буде. Чи думаєте про Помаранчеву революцію? Я не думаю. Ні. На мою думку, це була неповторна подія. Яка надзвичайна. Щоби воно (невдоволення) в такій формі відбулося мені важко повірити", - заявив він.

Українська правда