Янукович загнав Європейський Союз у глухий кут?

Експерти позитивно оцінили звернення колишнього прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО до Європейського Союзу щодо укладення угоди про асоціацію з Україною.

Про це вони сказали у коментарях УНІАН стосовно заклику Ю.ТИМОШЕНКО до народів, парламентів та лідерів Європейського Союзу не відмовлятися від укладення угоди про асоціацію з Україною, навіть якщо вона залишиться за гратами.

Так, політолог Олександр ПАЛІЙ назвав відповідальною позицію Ю.ТИМОШЕНКО у питанні євроінтеграції України. «Позиція ТИМОШЕНКО в даному сенсі є відповідальною. Тому що справді угодою про асоціацію і зону вільної торгівлі Україна наближається до Європи і зменшується ймовірність розвитку авторитарних шляхів. Бізнес та більшість українців зацікавлені в європейській інтеграції. І, звичайно, такий крок зробить Україну ближчою до демократії, а значить і до справедливості по відношенню до опозиції. Тому з точки зору національних інтересів України та з точки зору інтересів самої Юлії ТИМОШЕНКО як одного із лідерів опозиції - це відповідальний крок», - сказав експерт.

На його думку, позиція Ю.ТИМОШЕНКО досить вигідно відрізняється від позиції чинної української влади, «яка через свої фобії, страхи і мстивість створила зовнішньополітичну кризу практично на рівному місці».

За словами О.ПАЛІЯ, українська влада серйозно підірвала власний авторитет у світі. «І це проблема всієї України, а не лише її окремих керівників. Я також не виключаю, що саботаж підписання угод про асоціацію та ЗВТ, про який говорила ТИМОШЕНКО, існує. Проте не тільки з боку ЯНУКОВИЧА, але й зі сторони частини його оточення. ЯНУКОВИЧ багато говорив про європейську інтеграцію, й тоді незрозуміло, навіщо були всі ці слова», - додав політолог.

Він припустив, що оточення В.ЯНУКОВИЧА вносить свої акценти в питання євроінтеграції України. «На жаль, ми бачимо, що ці групи часто не мають ніякого відношення до національних інтересів України, крім того, що їм шкодять», - зауважив О.ПАЛІЙ.

Професор політології Національного університету «Києво-Могилянська Академія» Олексій ГАРАНЬ також позитивно оцінив звернення Ю.ТИМОШЕНКО до ЄС. «Я думаю, що ця заява є правильною, як політика і як людини. Однак, зараз стан сосунків між Євросоюзом і Україною вийшов за межі побажань ТИМОШЕНКО чи ще когось іншого…», - зауважив політолог.

Він додав, що дії української сторони останнім часом змушують сумніватися у щирості заяв українського керівництва щодо євроінтеграції. «ЯНУКОВИЧ в розмовах із європейськими лідерами наче обіцяє одне, потім робиться інше. Потім починається дрібний шантаж, мовляв, не включите європейську перспективу, ми взагалі не будемо підписувати. І всі ці моменти ставлять Європейський Союз у складну ситуацію. Я абсолютно переконаний в тому, що якщо збережеться нинішній статус-кво, то ЄС не зможе підписати на рівні керівників 27 членів і керівників ЄС угоду з Україною та її ратифікувати», - сказав О.ГАРАНЬ.

За його словами, з одного боку, угода про асоціацію з Євросоюзом потрібна українському народу, громадянському суспільству і демократії. З іншого боку, зроблені такі кроки, що якщо Європейський Союз підпише за нинішніх обставин цю угоду, то це означатиме, що ЄС сприяє недемократичним процесам в Україні.

«Весь драматизм ситуації в тому, що В.ЯНУКОВИЧ своїми кроками поставив в глухий кут не лише себе, але й Європейський Союз. З одного боку, дійсно, як каже та ж ТИМОШЕНКО, експерти, громадські організації – треба підписувати цю угоду, бо це буде підтримка української демократії. З іншого боку, це буде виглядати, як якесь заохочення того, що робить останнім часом українське керівництво всередині держави», - зазначив О.ГАРАНЬ.

У свою чергу, колишній глава Секретаріату Президента, керівник ГО «Центр UA» Олег РИБАЧУК висловив думку, що Ю.ТИМОШЕНКО мала раніше звернутися до ЄС зі зверненням щодо угоди про асоціацію.

«Загалом це правильне звернення, і вона говорить про правильні речі, що не потрібно робити заручником український народ, тільки от написано воно занадто пафосно. ТИМОШЕНКО політик, і в цьому зверненні теж багато політики, тому там, насправді, найдуть аргументи, як прихильники, так і противники європейської інтеграції України. Наприклад, там говориться про те, що влада робить усе, аби зірвати підписання угоди», - зауважив О.РИБАЧУК.

За його словами, перспективи європейської інтеграції України залежатимуть від того, якими будуть подальші кроки української влади. «Якщо буде прийматися законодавство, зокрема новий закон про вибори, який віддаляє нас від європейської перспективи, якщо не будуть дотримані юридичні процедури із тією ж Юлією ТИМОШЕНКО, якщо СБУ імені ХОРОШКОВСЬКОГО буде продовжувати робити те, що вона зараз робить, відкриваючи справи сторічної давнини, якщо буде так працювати прокуратура, як вона зараз працює, то це може зробити підписання угоди неможливим», - вважає. О.РИБАЧУК.

Заступник генерального директора Центру ім. Разумкова Валерій ЧАЛИЙ зазначив, що міг би підписатися під майже під кожним словом, написаним Ю.ТИМОШЕНКО у зверненні до ЄС стосовно угоди про асоціацію з Україною. «Зокрема, що стосується оцінки ситуації, яка склалася в Україні і заклику не зупиняти євроінтеграцію України, яка напряму пов’язана з підписанням і ратифікацією угоди про асоціацію. Ця угода може вивести стосунки України із ЄС на новий рівень і, власне, може бути інструментом, який би і міг вирішити багато питань і проблем, про які зазначається в цьому зверненні», - сказав експерт.

За словами В.ЧАЛОГО, він оцінює такий заклик Ю.ТИМОШЕНКО, як досить мужній крок. «Це досить чітка позиція, яка є мужньою і громадсько-відповідальною», - підкреслив політолог.

«Що стосується впливу звернення Юлії ТИМОШЕНКО на результат переговорів, то це могло б допомогти, якщо б ті, хто відповідає за ситуацію, що склалася, зробили б кроки назустріч Європейському Союзу. Інакше, без конкретних кроків, будь-які декларації влади і навіть такі звернення не призведуть до результату. Результату можна досягти тільки єдиними способом - Президенту Віктору ЯНУКОВИЧУ слід ухвалити ряд рішень, які б показали нашим партнерам в Європі, що його слово не розходиться зі справами, що в нього відбувається наближення до європейського стиля мислення», - зазначив В.ЧАЛИЙ.

Він переконаний, що Президент має виконати свої публічні обіцянки. «Необхідно виправити помилки, які в основному знаходяться на полі тиску на опозицію через недосконале судочинство. Судочинство, яке абсолютно не відповідає європейським стандартам», - уточнив експерт.

На його думку, вже сьогодні зрозуміло, що якщо Ю.ТИМОШЕНКО, колишній міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО та інші члени попереднього уряду і далі утримуватиметься за гратами, то ні про жодну угоду про асоціацію не йдеться.