Радник Януковича думає, що у країн ЄС проблеми більші, ніж в України

Зважаючи на глобальну кризу, що насувається, важливо зберегти довіру між громадянами України і фінансовими інститутами. Таку думку Інституту Горшеніна висловив радник Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА Роман ШПЕК, говорячи про вплив на Україну чергової хвилі світової економічної кризи.

Зокрема, експерт зазначив, що «йде глобальна світова криза, і те, що Україна на порозі кризи – це неправда, тому що на порозі кризи всі країни. Тому вона й називається глобальною. Думаю, що сьогодні у багатьох наших сусідів – країн Європейського Союзу – проблеми значно більші, аніж в України».

Р.ШПЕК вважає, що, враховуючи розмір нашої економіки, вплинути на те, прийде криза чи ні, Україна не може. «Але для нас важливо, наскільки ми будемо внутрішньо до цього готові, враховуючи ситуацію на товарних ринках, яка у зв`язку з глобальною кризою може змінюватися», - сказав він.

При цьому експерт зазначив, що в цілому в нас у країні позитивне економічне зростання. «І воно за підсумками року буде більше 5%, десь 5,3% - про це розповідав нам голова НБУ Сергій АРБУЗОВ. Інфляція буде 8,5%. Важливо те, що сальдо платіжного балансу не буде негативним. Але ситуація така: якщо подивитися на стан рахунку поточних операцій, там є наростання негативного сальдо, насамперед за рахунок негативного торгового балансу. Це те, що несе додаткове навантаження і на нашу національну грошову одиницю – гривню. А також інші обставини, які пов`язані із збільшенням ціни на газ. Трохи змінилися ціни на метал, на хімію, але збільшуються ціни на зерно. В принципі, за припливом валюти до України великих змін або значних зменшень не передбачається. Важливо утримувати свою ситуацію на зовнішніх ринках, розвивати внутрішнє споживання, внутрішні ринки для того, щоб стимулювати здоровий попит на продукцію української економіки», - вважає Р.ШПЕК.

При цьому він вважає критично важливим для України, щоб та макроекономічна, фіскальна, бюджетна політика, яка сьогодні проводиться, знайшла підтримку і розуміння Міжнародного валютного фонду. «Це для нас критично важливо, враховуючи, що глобальна криза обмежить доступ до довгострокових грошових ресурсів від міжнародних фінансових інститутів, з фінансових ринків. Це значною мірою заспокоїть ситуацію усередині країни, це підвищить довіру до дій уряду, Національного банку, це може понизити ажіотаж на валютному ринку. Це гарантуватиме те, що й далі заощадження населення, які сьогодні збільшуються у зв`язку із збільшенням реальних доходів (більш як 8% збільшення заробітної плати), що гроші залишатимуться в банківській системі», - сказав експерт.

Також Р.ШПЕК зазначив, що сьогодні дуже важливо зберегти довіру між громадянами і фінансовими інститутами. «Тут насамперед своє слово повинні сказати уряд і Національний банк. Комерційні банки це роблять, і вони до цього готові. Це дасть нам можливість бути стійкішими до тих проявів, які будуть на міжнародних фінансових ринках, і можуть тією чи іншою мірою стосуватися України. Це стабільність, довіра, розвиток внутрішнього ринку і, природно, те, про що багато хто зараз говорить, - значне зниження енергомісткості нашої економіки», - говорить експерт.

На його думку, «сприятливий інвестиційний клімат і приплив прямих державних інвестицій – все це також буде вирішенням питання про підвищення продуктивності праці, матиме вплив на стан платіжного балансу. Я думаю, що таким чином ми зможемо стійкіше, з меншими втратами пережити ту фінансову кризу», - сказав Р.ШПЕК і додав: «Потрібно пам`ятати, що весь людський розвиток йде від кризи до кризи. Найголовніше – не потрапляти в число слабких, на досвіді яких інші роблять висновки».