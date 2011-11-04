Литвина закликають підписати закон про заборону реклами сигарет

50 громадських організацій вимагають від депутатів припинити «цинічну метушню» навколо закону про заборону реклами, спонсорства і стимулювання продажу тютюнових виробів (№ 5164), а від голови Верховної Ради Володимира ЛИТВИНА – підписати закон у проголосованому 22 вересня варіанті і направити на підпис Президенту України.

Про це заявив головний координатор громадянської кампанії «Форум» Віталій ЧЕРНЯХОВСЬКИЙ, повідомляє прес-центр «Форум».

За його словами, депутати Олена БОНДАРЕНКО (Партія регіонів), Анатолій КІНАХ (Партія регіонів), Тарас ЧОРНОВІЛ (позафракційний) з моменту реєстрації законопроекту № 5164 у парламенті – 24 вересня 2009 року – до сьогоднішнього дня публічно виступають проти повної заборони реклами сигарет.

«Дізнавшись про спроби сфальсифікуватиостаточний текст документа і винести проект закону на повторне друге читання, що саме по собі безпрецедентним, ми, 50 громадських організацій, звернулися з листомдо голови парламенту і сподіваємося, що він, згідно із законом, підпише цей документ і передасть Президенту. Саме громадські організації були авторами первинного тексту закону в 2009 році, і зараз ми дуже стурбовані його долею», – пояснив позицію громадськості В.ЧЕРНЯХОВСЬКИЙ.

Він нагадав, що у первинній редакції закон повністю забороняв рекламу тютюнових виробів. Проте, всупереч підсумкам голосування 22 вересня у Верховній Раді, до поданого на підпис В.ЛИТВИНУ закону були протиправно внесені поправки, які дозволяють рекламу в місцях продажу сигарет і тютюнове спонсорство, і тим самим значно ослабляють ухвалений документ.

На думку В.ЧЕРНЯХОВСЬКОГО, для протидії антитютюновому закону депутати-лобісти використали цілих чотири способи боротьби.

«Перший – це затягування розгляду законопроекту в парламенті. Зокрема, законопроект № 5164 чотирнадцять місяців пролежав у столі до першого читання, і майже десять місяців – до другого. Вже майже півтора місяця він чекає на підпис голови Верховної Ради! – підкреслив В.ЧЕРНЯХОВСЬКИЙ. – Другий спосіб – це ослаблення закону внесенням величезної кількості поправок, які, зокрема, допускають рекламу сигарет в Інтернеті, пунктах продажів, спонсорство тютюнових виробів. Третій, найцинічніший, це спроби сфальсифікувати текст вже ухваленого документа, і четвертий, найбільш кричущий, - винести документ на нічим не передбачене повторне друге читання».

Громадський діяч вважає дії тютюнових лобістів не лише такими, що шкодять усьому суспільству, але і протизаконними.

«Доля законопроекту №5164 зайвий раз продемонструвала зухвало відкриту діяльність тютюнових лобістів у парламенті. Ми вимагаємо, щоб люди, які лобіюють інтереси тютюнових компаній, були названі привселюдно на всіх рівнях і більше ніколи не потрапляли до списків будь-яких партій», – наголосив В.ЧЕРНЯХОВСЬКИЙ.

Громадський активіст також закликав спікера парламенту не втягуватися у «брудні інтриги», і виконати обіцянку – якнайскоріше підписати закон.

При цьому В.ЧЕРНЯХОВСЬКИЙ зазначив, що заборона реклами тютюнових виробів зможе на 700 тисяч знизити кількість курців в Україні, яка традиційно займає лідируючі позиції з куріння в світі.

«Хіба виборці давали повноваження депутатам гальмувати законопроект, направлений на захист людей від брехливої реклами сигарет?», – підкреслив головний координатор громадянської кампанії «Форум».

Як повідомляв УНІАН, 22 вересня 2011 року Верховна Рада України ухвалила у другому читанні і в цілому законопроект № 5164 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо заборони реклами, спонсорства і стимулювання продажу тютюнових виробів)». За ухвалення законопроекту проголосували 332 народні депутати.

Проте незабаром після цього народний депутат України Леся ОРОБЕЦЬ (фракція НУ–НС) направила голові Верховної Ради В.ЛИТВИНУ депутатське звернення, в якому заявила, що на його ім`я для підпису надійшло сфальсифікований текст законопроекту.

Відразу ж після цього голова Комітету з питань Регламенту, депутатської етики і забезпечення діяльності ВР України Володимир МАКЕЄНКО рекомендувавВерховній Раді як виняток скасувати результати голосування за законопроект № 5164 у другому читанні і в цілому і повернути його профільному комітету (з питань свободи слова та інформації) на доопрацювання з подальшим поданням його на повторне друге читання.

Тим часом громадськість закликала В.ЛИТВИНА підписати текст законопроекту № 5164, скоректований профільним Комітетом з питань свободи слова та інформації відповідно до висновку Регламентного комітету, і подати закон на підпис Президенту України найближчим часом. 31 жовтня спікер пообіцявне влаштовувати додаткових голосувань, і підписати відновлений текст законопроекту.